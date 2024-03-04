歐聯︱拜仁迎拉素求避「四大皆空」　杜曹自信能應對壓力 (21:54)

拜仁慕尼黑今季成績一落千丈，先在季初失落德國超級盃，後於德國盃次圈爆冷出局，目前也在德甲落後榜首利華古遜拋離10分，爭取12連霸難度甚高，加上歐聯高手林立，故此或難避過今季無錦標落袋的厄運。惟上述的外來壓力似對季後離隊的主帥杜曹影響不大，這名50歲的德籍名帥說：「我的壓力只會來自自己的要求……我喜歡承受壓力，這是一種榮幸，因為你身處最高水平的工作……這就是我對自己的期望——應對壓力……但拜仁欲取得好成績，便需承受一定的壓力。」

然而，拜仁明晨之戰除續有翼鋒京士利高文及保拿沙亞等4名傷兵外，首回合輸12碼兼領紅的守將烏柏美卡奴也停賽，而攻擊手利萊辛尼和基拿比則上陣成疑。拉素首戰以1：0挫拜仁後，近4場意甲1勝3負，上場聯賽負AC米蘭更有左閘盧卡柏歷、中堅尼閘阿當馬路錫及中場古安杜斯先後領紅，將需停賽，卻或可因此能聚焦出征拜仁。

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