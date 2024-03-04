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羽毛球｜鄧謝配揚威德國公開賽　直落兩局挫韓國隊奪今年首冠　 (17:20)

港隊首席羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，今晨（4日）在德國公開賽決賽，以直落兩局擊退2號種子、韓國隊的金元昊／鄭娜銀，贏得今年首項錦標。「鄧謝配」與港隊隊友將轉戰作為巴黎奧運測試賽的法國公開賽，續爭佳績。

今屆被列為3號種子的鄧俊文／謝影雪近來受傷患影響，當中謝影雪在今年1月右膝受傷，與拍檔錯過3站東南亞賽事，鄧俊文在8強鬥馬來西亞隊的陳健銘／賴沛君時，一度傷及左膝需接受治療。不過，「鄧謝配」仍過關斬將，在4強奮戰下以2：1反勝荷蘭隊的達比寧／莎蓮娜碧克，殺入決賽鬥韓籍組合金元昊／鄭娜銀。

雙方過去3次交手，鄧俊文／謝影雪2勝1負稍佔上風，包括去年12月年終賽小組賽以局數2：1獲勝。「鄧謝配」此役同樣佔優，鄧俊文在後場連番重板殺球，加上謝影雪在前場進攻，一度打出9：2的攻勢，金元昊／鄭娜銀難以招架下，港將以21：13先拔頭籌。

鄧俊文／謝影雪在次局跟對手鬥得激烈，港將領先11：10進入技術暫停。韓國隊憑金元昊強攻，曾追至18：18平手，但「鄧謝配」頂住壓力，終以21：19再下一城，以直落兩局勝出，勇奪今年首冠，這也是兩人自去年10月的德國HYLO賽後再一次奪標，令爭取巴黎奧運資格的形勢更理想。值得一提的是，謝影雪曾於2010年贏過德國公開賽混雙冠軍，時任拍檔為魏仁君，她賽後亦有在社交網IG限時動態分享「當年今日」的領獎相片。

「鄧謝配」戰畢德國公開賽後，將與港隊隊友繼續歐洲征途，赴法國角逐明日（5日）展開的法國公開賽，賽事將於巴黎體育館二館舉行，同時為巴黎奧運測試賽。混雙方面，鄧俊文／謝影雪的首圈對手為日本隊的山下恭平／篠谷菜留，而李晉熙／吳芷柔則與丹麥隊的泰利／馬芝蘭爭入16強。至於李卓耀和伍家朗將於男單首圈合演港隊「內訌」戰，楊雅婷／楊霈霖則於女雙首圈鬥中國隊的李汶妹／劉玄炫。

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