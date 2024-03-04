德甲︱利華古遜派兩蛋拋離拜仁10分　格列沙卡以上季阿仙奴為鑑　提醒隊友勿放鬆 (16:33)

主隊科隆於14分鐘已有前鋒費奧文因爭球時踩中格列沙卡而直接紅牌被逐離場，利華古遜多踢一人下，於38分鐘由右翼衛謝利美費林邦後上門前撞射打開紀錄，加上73分鐘輪到左翼衛阿歷斯基莫度後上撞射得手，鎖定2：0勝局完場，賽後24戰20勝4和不敗得64分，領先54分排次席的拜仁慕尼黑多達10分。利華古遜將於周五歐霸16強首回合作客卡拉巴克，連同下月初踢德國盃4強，續向三冠王目標邁進。

利華古遜雙翼衛基莫度及費林邦，今季合力炮製42個入球，包括基莫度11球及11次助攻，以及費林邦入球助攻各10，堪稱今季最強雙翼衛。不過，中場格列沙加賽後以上季在阿仙奴情况作例，提醒隊友勿掉以輕心，「上季我效力阿仙奴曾在英超領先第2名球隊很多分，和現在情况差不多，但最後沒有贏得聯賽冠軍，我會將這份經驗分享給隊友，我無法用言語解釋原因，只能說必須保持謙遜，爭冠仍未結束」。

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