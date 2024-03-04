英超︱曼城反勝曼聯雙殺曼市打吡　科頓梅開二度獲讚今季英超最佳　坦夏格認為兩隊差距不大 (11:03)

曼聯傷兵滿營陣容不整，今仗作客阿堤哈德球場被曼城搶盡主導權，紅魔全場控球率僅27.1%及3次射門，卻成先開紀錄一方，8分鐘一次快速反擊，奧拿拿大腳精準長傳，隊長般奴費南迪斯在左路突破越位接應，傳予後上的拉舒福特在禁區頂勁射中楣頂彈入，反客為主領先1：0。「福仔」之後再有兩次反擊黃金機會，但他先在17分鐘「人前波後」未能形成單刀，以及23分鐘門前「撻Q」錯失擴大比數良機；落後的曼城上半場不乏攻門，菲爾科頓於14分鐘近射及19分鐘單刀均被門將奧拿拿擋出，中場洛迪卡斯簡迪在33分鐘的窩利再被今仗表現神勇的奧拿拿撲走，加上完半場前艾寧夏蘭特接應傳中在門前空門狀態下竟射高，大難不死的曼聯半場領先1：0。

下半場56分鐘出現爭議一幕，拉舒福特半單刀疑被基爾獲加用手拉跌，但球證未有示意，曼城隨即在下一個攻勢扳平，由科頓射入死角破網。紅魔被圍攻下體能消耗大，老將莊尼伊雲斯及拉舒福特先後被換出，令陣容更天殘地缺，結果戰至80分鐘終再失守，被科頓突破防線射遠柱梅開二度，反超前2：1，加上後備入替的曼聯中場蘇夫恩岩拉伯特後場被迫甩球，被夏蘭特輕鬆錦上添花，曼城終勝3：1，今季在曼市打吡雙殺宿敵，賽後27戰62分續排第2，下周日將上演榜首大戰，作客僅領先1分的利物浦。

23歲的科頓今季英超已入11球兼7次助攻，追平上季聯賽入球數，主帥哥迪奧拿賽後大讚這名藍月青訓是今季英超最佳球員，「他本身已具備才華，現在更加成熟。幫助球隊勝出比賽就是成為世界級球員的時候。他熱愛足球，為踢波而生，將是球會傳奇。以他目前的表現，是今季英超最佳球員，沒有球員能像他對球隊有如此決定性貢獻」。

曼聯英超兩連敗後，27戰44分續排第6，但已落後第4的阿士東維拉多達11分，以及多踢一場少第5的熱刺6分。領隊坦夏格認為球隊今仗表現已很好，認為雙方差距正在收窄，「有這麼多傷兵下，球隊比賽態度非常好，防守出色亦製造到攻門機會，完全有機會至少取1分甚至獲勝，所以兩隊差距真的不太大」。坦夏格因拉舒福特單刀被拉跌未判犯規時投訴而被罰黃牌，賽後重申兩名球員是有身體接觸，「這是今場決定性一刻，因為對手之後就立即在反擊中入球」。他補充，英超第5名也有機會取得下季歐聯席位，球隊在餘下聯賽會繼續奮鬥。