英超｜達雲紐尼斯一「槌」定音　利物浦爭議聲中絕殺森林　領前曼城4分　 (18:40)

利物浦過去兩仗藉年輕球員的出色表現，接連在英格蘭聯賽盃決賽及足總盃16強，分別打敗車路士和英冠球隊修咸頓，領隊高普此役續向小將投信心一票，遣右閘干拿巴特利、中場卜比奇勒及翼鋒哈維艾利諾擔正，但「紅軍」與諾定咸森林上半場少有埋門。高普下半場60分鐘率先變陣換入傷癒的前鋒達雲紐尼斯和中場遠藤航，後於76分鐘再調入缺陣兩個月的中場蘇保斯拉爾，最後在84分鐘一氣換入18歲鋒將丹斯及左後衛森美卡斯，卻仍無法打破僵局。

及至補時6分鐘，球證保羅泰亞尼因紅軍中堅伊巴希馬干拿迪頭部受傷吹停比賽，而當時森林是控球一方，比賽不久重開，保羅泰亞尼卻未有將皮球給回森林，而是交予紅軍門將基利靴，惹來主隊和球迷不滿。兩分鐘後，紅軍藉中場阿歷斯麥亞里士打妙傳高波予達雲紐尼斯頂入鎖定1：0勝局，賽後27戰得63分，領前今晚迎戰曼聯兼是下周日對手曼城4分。高普賽後認為保羅泰亞尼沒犯錯，理由是上半場曾出現類似情况，而他當時並沒投訴森林獲得控球權。他又稱讚麾下在傷兵滿營下，仍能在各項賽事取得六連勝，實在是之前不能想像的事情。

同日阿士東維拉憑前鋒奧尼屈堅斯上半場梅開二度領前，卻在下半場一度因6分鐘內連失兩球而被盧頓追平，維拉終藉左閘盧卡斯迪治尼在89分鐘建功，作客險勝3：2，賽後以55分續排第4。有前鋒李察利臣因膝傷缺陣1個月的「五哥」熱刺，則憑鋒將迪姆華拿開齋、基甸羅美路和孫興慜破門，主場以3：1反勝水晶宮。至於名列第11的車路士則只能作客以2：2迫和賓福特，令主帥普捷天奴未能以一場勝仗慶祝自己52歲生辰。

其他報道：NBA｜占士攻入生涯4萬分史上首人 湖人主場憾負金塊未能雙喜臨門

其他報道：羽毛球｜鄧謝配德國羽賽殺入決賽 誓爭今年首冠

其他報道：F1｜韋斯塔本揭幕戰輕鬆揚威巴林站 偕隊友佩雷斯包辦冠亞