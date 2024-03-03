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NBA｜占士攻入生涯4萬分史上首人　湖人主場憾負金塊未能雙喜臨門 (15:35)

效力洛杉磯湖人的「大帝」勒邦占士今早（3日）在NBA常規賽攻入職業生涯第4萬分，成為聯盟歷來第一人，惟這名39歲星將難阻球隊在主場以114：124負丹佛金塊，未能雙喜臨門。

占士在去年超越名宿「天勾」渣巴，成為聯盟史上得分王，而在NBA打滾21個球季的他，在本仗賽前已累積39,991分，只要再入9分即可取得史無前例的成就。

占士本場戰至第2節尚餘10分40秒，憑一記上籃得手完成壯舉，成為NBA取得4萬分的第一人，全場球迷即站來鼓掌，向「大帝」致敬。湖人在半場仍領先66：58，但金塊下半場開始反撲，在5人得分上雙，包括約基治得「雙雙」35分及10個籃板，湖人終以114：124呑敗，未能以一場勝仗慶祝占士的里程碑。

本仗共交出26分及9次助攻的占士，也是聯盟唯一在得分、籃板及助攻次數皆破萬的球員。他在賽後表示，能夠在職業生涯累積得4萬分是特別的成就：「過去從未有人完成這件事，對我來說，能在生涯達到這樣的位置、拿到這樣的分數，是很酷的一件事。」

金塊主帥米高馬龍曾於2005至10球季在克里夫蘭騎士擔任助教，與占士共事5個球季，他亦對於占士持續高水平的表現感到驚嘆，「他看起來從沒放慢腳步，這很可怕」。

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