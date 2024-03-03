F1｜韋斯塔本揭幕戰輕鬆揚威巴林站　偕隊友佩雷斯包辦冠亞 (01:23)

紅牛車隊開季首擊一如外界所料在今屆延續大熱門姿態，昨晨韋斯塔本先於F1巴林站排位賽以1分29.179秒的最快圈速取頭位，這名26歲荷蘭星將今在正賽甫開賽便保持領先優勢，在未受壓力下輕鬆由頭帶到尾，終以22.457秒優勢奪得冠軍，跨季連贏8站，同時亦是他連續兩屆在巴林站揚威。

至於另一紅牛車手佩雷斯頂住盛傳今季後勢地位不保的壓力，由第5位起步的他一路後上力追，最終壓過法拉利雙雄辛斯與陸克萊，以及平治的羅素，僅次隊友「韋少」奪亞而回。而第4位起步的辛斯則力壓中段有失誤的「紅軍」拍檔陸克萊，以季軍身分站上揭幕戰的頒獎台。

另外，已落實下季轉投法拉利取代辛斯的平治「黑帝」咸美頓，則僅以第7位完賽，不及最終排第5的隊友羅素。而上屆在巴林站一鳴驚人的雅士頓馬田，今仗陣中兩屆世界冠軍艾朗素無緣再上頒獎台，僅與隊友史度爾分別以第9及10位完成，剛好有份落袋。而另一「黑馬」麥拿侖雙將諾利斯及皮亞斯齊則分列第6及8位。

值得一提的是，為了遷就沙特阿拉伯下周日（10日）起的齋戒月，將於當地舉行的次站將提早至本周四起一連三日舉行，並因F1賽會規定每站必須分隔至少7天，最終巴林站亦因此提前一日完成賽事。

其他報道：單車｜李思穎放眼月中主場戰場地國家盃 透露楊倩玉5月或復出戰公路亞洲賽

其他報道：港超｜大埔絕殺東方續居第3 陳肇鈞今季第4次一球制勝 兩循環皆弒舊主

其他報道：網球｜黃澤林德里公開賽殺入男單決賽 明決戰爭ATP賽首冠

其他報道：空手道｜空手道組手世一塔莉奧嘉訪港交流 大讚港隊水平高體院氣氛佳