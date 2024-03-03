明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

F1｜韋斯塔本揭幕戰輕鬆揚威巴林站　偕隊友佩雷斯包辦冠亞 (01:23)

世界一級方程式（F1）今晨（3日）於巴林站舉行揭幕戰正賽，力爭連續4屆成為世界冠軍的紅牛星將韋斯塔本，以由頭帶到尾的強勢輕鬆封王，偕隊友佩雷斯包辦冠、亞軍；法拉利的辛斯則奪季而回。

紅牛車隊開季首擊一如外界所料在今屆延續大熱門姿態，昨晨韋斯塔本先於F1巴林站排位賽以1分29.179秒的最快圈速取頭位，這名26歲荷蘭星將今在正賽甫開賽便保持領先優勢，在未受壓力下輕鬆由頭帶到尾，終以22.457秒優勢奪得冠軍，跨季連贏8站，同時亦是他連續兩屆在巴林站揚威。

至於另一紅牛車手佩雷斯頂住盛傳今季後勢地位不保的壓力，由第5位起步的他一路後上力追，最終壓過法拉利雙雄辛斯與陸克萊，以及平治的羅素，僅次隊友「韋少」奪亞而回。而第4位起步的辛斯則力壓中段有失誤的「紅軍」拍檔陸克萊，以季軍身分站上揭幕戰的頒獎台。

另外，已落實下季轉投法拉利取代辛斯的平治「黑帝」咸美頓，則僅以第7位完賽，不及最終排第5的隊友羅素。而上屆在巴林站一鳴驚人的雅士頓馬田，今仗陣中兩屆世界冠軍艾朗素無緣再上頒獎台，僅與隊友史度爾分別以第9及10位完成，剛好有份落袋。而另一「黑馬」麥拿侖雙將諾利斯及皮亞斯齊則分列第6及8位。

值得一提的是，為了遷就沙特阿拉伯下周日（10日）起的齋戒月，將於當地舉行的次站將提早至本周四起一連三日舉行，並因F1賽會規定每站必須分隔至少7天，最終巴林站亦因此提前一日完成賽事。

其他報道：單車｜李思穎放眼月中主場戰場地國家盃　透露楊倩玉5月或復出戰公路亞洲賽

其他報道：港超｜大埔絕殺東方續居第3　陳肇鈞今季第4次一球制勝　兩循環皆弒舊主

其他報道：網球｜黃澤林德里公開賽殺入男單決賽　明決戰爭ATP賽首冠

其他報道：空手道｜空手道組手世一塔莉奧嘉訪港交流 大讚港隊水平高體院氣氛佳

相關字詞﹕體育 編輯推介 賽車 F1巴林站 紅牛 法拉利 韋斯塔本 陸克萊 辛斯 咸美頓

上 / 下一篇新聞