空手道｜空手道組手世一塔莉奧嘉訪港交流　大讚港隊水平高體院氣氛佳 (21:04)

港隊確實身處於很高水平，並讚揚教練和政府十分支持運動發展，她另表示自己為了稍後的大型賽事而正在練習，其後將參與國家隊為期一週的訓練營，強調「當自己準備好的時候，沒人能打敗我。」

31歲的塔莉奧嘉已連續7年位居空手道女子組手55公斤級別世界第一。她今於香港都會大學出席一連兩日的交流會，吸引近80名14歲以上、來自港澳的空手道教練及運動員參加，塔莉奧嘉亦親身落場與學員示範對練。這名連續兩年訪港的烏克蘭隊星將，更透露現於香港體育學院留宿，並笑言很高興能和港隊一同比賽和訓練，並大讚一眾選手水平甚高，「我喜歡這種氛圍，不需要關心其他事，只需專注於訓練過程。」

雖然烏克蘭已被俄羅斯攻打約兩年多，但塔莉奧嘉對此仍記憶猶新道：「因領土被俄羅斯人佔領，我們突然不能在那裏談論空手道，因生活不再是生活了。」

對於下月起舉行的大型賽事，塔莉奧嘉透露早前已跟其丈夫和教練一同練習，及後將出戰在土耳其舉行的K1世界一級空手道超級聯賽，再於5月轉戰歐洲空手道錦標賽。她亦對爭冠充滿信心道：「去年我整季只輸了兩場，對我而言信心是很重要，當我準備好的時候，沒人能打敗我！」

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