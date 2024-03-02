單車｜李思穎放眼月中主場戰場地國家盃　透露楊倩玉5月或復出戰公路亞洲賽 (19:55)

港隊在上月底於印度舉行的場地單車亞洲賽取得2銀8銅成績，其中李思穎獨取當中的2銀2銅，不過這名港隊「小車神」對於在女子全能賽屈居日本星將梶原悠未及國家隊好手劉佳麗之後摘銅並不滿意，「始終對獎牌的顏色不太滿意，而且國家隊選手的表現在進步，希望之後在國家盃在主場有更好表現吧」。

此外，她又表示今屆亞洲賽是首次與梁穎儀合作出戰麥迪遜賽並摘銅而回，其後續會力爭今夏巴黎奧運資格及來年在主場出戰粵港澳全運會，因此希望往後在配合上做得更好。而她又不忘對在旁的楊倩玉笑言：「當然也希望倩玉回來可以一起得分。」

正在養傷的30歲港隊老臣楊倩玉則表示，現時的她對於參戰大賽感到有些力不從心，有信心李思穎可成為往後大賽的掛帥人物，又笑言「我很願意在場外給予她們意見」。而李思穎則透露對方有意在5月在哈薩克舉行的公路單車亞洲賽復出，參戰男女混合團體賽，協助後輩們爭取佳績。

至於今次「嘉年華」由上月29日起在屯門市廣場、荃新天地及奧海城開始巡迴舉行，其中設有5大運動體驗區，令公眾感受體育活動的樂趣，活動將舉辦至3月17日。啟動禮甫開始，大會邀請兩名女子跳繩港隊蘇泳而及吳緻靜作示範，其後3名主辦方代表包括文化體育及旅遊局體育專員黃德森分別在活動中致辭，讓市民了解到HKACED如何支援香港運動員。

李思穎、前賽艇代表張海琳、姚潔貞及陳家豪也安排上台分享經驗，其間更一同「參與」運動體驗區的攤位，測驗自己的力量及反應等。

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