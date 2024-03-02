網球｜黃澤林德里公開賽殺入男單決賽　明決戰爭ATP賽首冠 (18:10)

現時世界排名241位的黃澤林踏入2024年球季表現起伏，早前在ATP浦那站挑戰賽意外於首圈止步，不過這名港隊一哥轉戰同屬ATP挑戰級別賽的德里公開賽則愈戰愈勇，首圈淘汰主場的印度隊球手後，次圈再藉印尼籍球手華卓洛因傷退賽自動晉級，再於昨日的8強以直落兩盤力克世界排名153位的澳洲籍球手舒高基。

今日他在4強出戰世界排名243位的日籍球手清水悠太，Coleman與對方在首盤鬥得激烈，雙方均有多次破發機會皆未能把握下，拉鋸至局數6：6須打決勝局，最終Coleman贏細分7：5，並以7：6贏下首盤。次盤初段黃澤林再次頂住被破發危機，並於第7局打破清水悠太的發球局，終以6：4再贏一盤，直落兩盤淘汰對方，亦是他自去年10月的阿德萊德挑戰賽後再闖決賽，明將與美籍球手卓斯坦保亞及法籍球手布蘭卡諾的勝方決戰。

另外，世界排名第5的俄籍星將羅比夫，今晨於迪拜網球錦標賽男單4強面對哈薩克籍好手布歷克，因在第3盤不滿司線員的判決向對方爭論及怒吼，終被主裁判取消比賽資格（DQ）而出局，並同時失去此項賽事的世界排名積分及獎金。