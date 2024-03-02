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港超｜大埔絕殺東方續居第3　陳肇鈞今季第4次一球制勝　兩循環皆弒舊主 (18:33)

大埔今午（2日）在大埔運動場上演的港超迎戰東方，憑倒戈的中場陳肇鈞末段建功，繼首循環後再一箭定江山，以1：0絕殺對方，賽後續居第3位。

大埔陣中多人曾效力東方，本仗除了主教練李志堅，正選11人有陳肇鈞、李家豪、鄭子森、蔡立靖及盧卡斯共5將倒戈。東方在孫銘謙轉戰中超滄州雄獅後，此戰由梁冠聰及馬希偉出任左、右兩翼。

開賽7分鐘，東方前鋒巴科爾乘大埔後衛短傳失誤，半單刀之下與出迎的敵軍門將謝家榮相撞，後者頭部撞到致「破相」，惟經治療約5分鐘後無礙續戰。兩軍上半場互打陣地戰，威脅埋門欠奉。東方在38分鐘，梁冠聰罰球直射，被謝家榮撲出底線；半場雙方互無紀錄。

大埔進攻未見起色下，換邊後中段把巴西籍中場比迪高調走，換入同樣倒戈的翼鋒鍾偉強求變。東方在75分鐘，有巴科爾接應黃皓雋角球頭槌攻門，謝家榮將皮球擋向龍門方向，再於白界前撈出保住不失。以為賽事悶和之際，陳肇鈞完場前一分鐘再度稱雄，於角球禁區混戰快一步以膝蓋撞入；縱然盧卡斯及後因拖延時間，領兩黃一紅，無阻大埔在聯賽雙殺東方，10戰22分續排第3，落後榜首理文4分。

陳肇鈞繼去年8月首循環對東方後再一箭定江山，今季聯賽第4次為大埔奠勝，賽後笑言已習慣為球隊在關鍵時刻挺身而出。惟他指出球隊進攻仍顯不足，盼日後再早點奠勝，「又係一球入波，真係好彩，咁啱個波彈在我身上把握到；但我不希望這樣，希望每場都可以早一些入球，追貼聯賽前兩位。今日都做到，但有點吃力」。

陳肇鈞今季為大埔及港足取得多個關鍵入球，被外界視為香港足球先生大熱人選。他表示現談奪獎機會言之尚早，但稱希望這次由華人球員取得殊榮，「不論誰人獲獎，華人（得獎）會舒服一點。這幾年很多華人球員踢得好但無回報，希望有人出來證明華人都有能力」。

李志堅對於陳肇鈞再做救世主，認為愛徒天生「英雄命」，「從小到大，很多時候都未必會換走他，因他就是這類球員。這跟他的性格有關，在任何情况都想盡辦法幫自己」。不過「堅Sir」重申，雖然球隊緊貼聯賽前列，但不會急於爭冠，「不覺得要一季內做晒所有嘢，始終正在重新建立球隊，一心急想太多就會亂」。

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