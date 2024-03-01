F1｜紅牛CEO漢拿性騷擾風波未了　匿名人士發放「不當行為證據」　賽會展開調查 (20:05)

漢拿在上月被紅牛隊內職員告發涉嫌性騷擾，車隊經過近一個月調查後，在本周三公布：「車隊透過獨立律師在過去數周作出公平、嚴格及公正的調查後，未發現漢拿曾做出任何不當行為。」惟當外界以為告一段落之際，美聯社記者Jenna Fryer昨於社交網X透露，她與過百名行家、F1行政總裁杜明尼卡利，以及國際汽聯（FIA）高層等人，均收到一份雲端檔案，內容正是有關漢拿的「不當行為證據」，包括相片及whatsapp對話截圖，當中涉及色情信息。據報FIA及F1賽會已就事件展開調查及跟進，而平治與麥拿侖車隊CEO禾夫及錫克布朗，昨亦公開敦促會方嚴肅處理事件。

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