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F1｜紅牛CEO漢拿性騷擾風波未了　匿名人士發放「不當行為證據」　賽會展開調查 (20:05)

世界一級方程式（F1）揭幕戰如箭在弦，但爭標大熱的紅牛車隊卻鬧出行政總裁兼領隊的漢拿涉嫌性騷擾風波。雖然車隊日前公布經內部調查後「未有不當行為」，但昨有匿名人士向F1賽會高層及過百名記者發放「不當行為證據」，據報會方正在跟進事件。

漢拿在上月被紅牛隊內職員告發涉嫌性騷擾，車隊經過近一個月調查後，在本周三公布：「車隊透過獨立律師在過去數周作出公平、嚴格及公正的調查後，未發現漢拿曾做出任何不當行為。」惟當外界以為告一段落之際，美聯社記者Jenna Fryer昨於社交網X透露，她與過百名行家、F1行政總裁杜明尼卡利，以及國際汽聯（FIA）高層等人，均收到一份雲端檔案，內容正是有關漢拿的「不當行為證據」，包括相片及whatsapp對話截圖，當中涉及色情信息。據報FIA及F1賽會已就事件展開調查及跟進，而平治與麥拿侖車隊CEO禾夫及錫克布朗，昨亦公開敦促會方嚴肅處理事件。

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