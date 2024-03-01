意甲︱普巴重罰停賽4年　發文稱心碎表明會上訴　強調從不知情或故意服禁藥 (18:45)

普巴於去年8月底今季意甲首輪對烏甸尼斯賽後藥檢，結果驗出體內藥睪固酮水平升高，到10月第二次檢測結果仍呈陽性，最終反興奮劑法庭昨判罰停賽4年，由去年9月11日起計算至2027年9月11日，屆時普巴將34歲。這名本月中將31歲法國國腳在社交網發文，對此感「傷心、震驚和心碎」，「我認為這個判決是不正確的，把我職業生涯建立的一切都被奪走。當我擺脫法律限制時，一切就都會真相大白，我從沒在知情或故意情况下，服用任何違反反興奮劑條例的藥物。作為職業球員絕不會使用違禁藥物去提升表現，也絕不會不尊重和欺騙效力的球隊、隊友、對手和球迷」。多名祖雲達斯球員如拉比奧特及杜辛華荷域，以及效力曼聯的華拉尼及般奴費南迪斯等，都紛紛留言力挺。據報上訴需時6至7個月才會有結果，而祖雲達斯正考慮與普巴提早解約。

普巴上季由曼聯重返祖雲達斯後先受傷患困擾上陣寥寥，近兩季只上陣12場。《每日郵報》引述消息人士稱，普巴檢測呈陽性是因為根據一名美國醫生建議服用了一種補充劑，並沒考慮就此退役。法國隊主帥迪甘斯亦對判決感傷心，「我很了解保羅（普巴），我無法想像他服用了興奮劑。考慮到他在國家隊的成就，我對他目前的處境感到傷心，他將向體育仲裁法庭辯護，說服法官他沒故意使用禁藥，我衷心希望事情能夠解決」。

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