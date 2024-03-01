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學界｜港九D1盡攬精英賽4強席位　英華互射12碼淘汰董之英　拔萃聖若瑟大勝過關 (17:00)

全港學界精英足球賽今日（1日）在蒲崗村道公園上演8強，其中英華書院與仁濟醫院董之英紀念中學法定70分鐘互交白卷，英華互射12碼以4：2淘汰對手，聯同其餘3支港九區第一組（D1）代表拔萃男書院、香港國際學校及聖若瑟書院盡攬4強席位。

曾在2012/13學年封王的英華，今屆以港九區D1男甲（A Grade）殿軍身分參賽，16強以3球輕取地利亞修女紀念學校（協和）後，此戰硬撼上圈9：0狂數民生書院的沙田及西貢區冠軍董之英，重演當年奪冠的決賽戲碼。今仗戰况緊湊兩軍難分高下，下半場更因犯規頻密添火藥味，終須互射12碼分勝負。率先操刀的英華4輪皆命中；董之英則有李承熹及李昀洛在第3及4輪宴客，分別中楣彈出及被對方門將鄺天樂接實，以2：4飲恨，英華則繼2014/15學年後再闖精英賽4強。

同線的香港國際學校以1：0小勝葵青區亞軍佛教葉紀南紀念中學，晉級後繼今屆D1男甲再次在4強相遇英華。英華門將鄺天樂今仗在互射12碼悉數成功「捉路」，賽後感謝信仰給予力量，謙稱對撲12碼無特別研究，「都是憑直覺。本身已計劃『右右左左』的撲，對手頭兩輪都射右邊，他們或以為我會一直撲右邊」。效力南華U18的他又說，有信心下仗報卻D1敗仇，「但沒有想太多，做好自己，贏到就最好」。

至於應屆港九區D1冠軍拔萃男書院，憑隊長陳丞臻連中三元及港超標準流浪中場趙正宇梅開二度，以及從男丙（C Grade）越級挑戰的吳逸朗建功，以6：0輕取葵青區冠軍中華傳道會李賢堯紀念中學。此外，李賢堯中場陳子淳去年中曾外流泰國五人足球甲組球隊Imane，創下港將先河，經歷全職訓練洗禮後重踏學界賽場。他感謝隊友在其旅泰期間拼下精英賽資格，形容再拾足球快樂，「跟學校朋友一起踢的感覺很不一樣，在職業賽場要很認真看待，或會忘記這份快樂」。他回港後加入五人甲組球會麗池，透露未來會續專注五人足球，稱再踢11人比賽雖有點不適應，「但在一些決定，以及在細小的範圍，都能應用在五人足球所學的技巧」。

男拔萃的4強對手，將是同以6：0踢走元朗區冠軍賽馬會萬鈞毅智書院的衛冕之師聖若瑟書院。值得一提是，今屆精英賽4強除了均屬港九區D1學校，戲碼與D1的4強完全相同。

全港學界精英足球比賽4強賽程

3月12日

早上10：00　英華書院vs.香港國際學校

中午12：00　聖若瑟書院vs.拔萃男書院

地點：蒲崗村道公園

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