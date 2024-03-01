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游泳｜麥世霆亞洲分齡賽200蛙破港績封王　港隊第3日賽事奪5金3銀3銅 (15:14)

第11屆亞州分齡游泳錦標賽續於菲律賓上演，港隊新晉「蛙王」麥世霆昨（29日）於男子15至17歲組別的200米蛙泳打破由自己保持的香港紀錄，勇奪金牌。

港隊共派出11男、21女泳員參賽，麥世霆日前在100米蛙泳先破港績奪金，50米蛙泳再力壓隊友徐奕祺摘銀。他在昨日出戰強項200米蛙泳決賽游出2分11.20秒，將自己保持的港績推快0.09秒，同時以逾4秒優勢力壓中華台北隊泳手封王。

此外，港隊新星張心悅在女子15至17歲組100米背泳決賽游出1分03.33秒奪金，劉建希於男子15至17歲組200米蝶泳決賽以2分03.35秒封王，而楊凱晴及莫思騏於女子15至17歲組200米蝶泳決賽，分別游出2分16.80秒及2分17秒正包辦頭兩名。

馬紫玲於女子15至17歲組200米自由泳決賽以2分05秒正稱后，她同日伙莫思騏、林韵晴及馬麗雅出戰女子4X200米自由泳接力決賽，合力游出8分33.97秒首名觸池，奪得金牌。

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