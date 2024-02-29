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意甲｜普巴落實因服禁藥停賽4年　國米再派4蛋　入球數目冠歐洲五大聯賽 (21:37)

身陷禁藥風波的祖雲達斯中場保羅普巴，今晚（29日）接獲意大利反興奮劑法庭最終裁決，需面對4年停賽令，或意味其職業足球生涯面臨危機。

保羅普巴去年8月隨隊出戰意甲對烏甸尼斯的賽後被抽中做藥檢，發現他提交的兩個血液樣本都驗出對禁藥睪酮呈陽性反應。他曾稱禍端源自其醫生朋友幫他購入的營養補充劑，又發聲明表示自己根本毫不知情，將會上訴到底，惟意大利反興奮劑法庭最後仍對該法國籍中場處以最嚴重的4年停賽令。普巴若最終上訴失敗，隨時需服刑至2028年方可復出。

此外，意甲榜首國際米蘭繼上場意甲派4蛋後，今晨再憑達美安及拿達路馬天尼斯上半場各建一功，加上費達歷高迪馬高及大衛法迪斯換邊後錦上添花，主場4：0大破阿特蘭大，賽後26戰得69分，拋離次席的祖雲達斯12分，而且該隊今仗更打破意甲塵封了94年的入球紀錄，自1929／30年球季後再次達成連續4場意甲賽事取得4球或以上進帳，並一舉超越攻力強橫的英超球隊利物浦，暫以67個入球榮登歐洲5大聯賽的最強攻力球隊。

至於由新帥卡蘇拿領軍的另一支意甲球隊拿玻里，亦終於在聯賽敲響勝利之門，作客6：1大勝薩斯索羅，其中連中三元的射手域陀奧森漢，已經連續3仗為球隊取得「士哥」。

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