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學界田徑｜首日誕生9項紀錄　男拔「混血飛人」吳君浩兩締新猷　女拔稱霸百米跨欄 (19:41)

港九區中學學界第一組（D1）田徑賽今早（29日）假灣仔運動場展開，首日賽事共誕生9項紀錄，拔萃男書院的「混血飛人」吳君浩連破男子甲組100及200米的學界紀錄，而拔萃女書院則於跨欄兩破、1平紀錄，包括「小欄后」白凱文超風速下跑出新學界紀錄13.54秒，強勢晉級。

每年一度的港九區D1田徑賽今日開鑼，男拔萃在短跑項目一支獨秀，當中父親為冰島人、母親為香港人的「混血飛人」吳君浩，在上午的男甲100米初賽跑出10.55秒，打破謝以軒在2017／18學年寫下的學界紀錄（10.60秒），同時以0.36秒力壓李求恩紀念中學好手鍾梓聖率先衝線，首名出線。

吳君浩在下午的男甲200米初賽超風速+2.2米／秒跑出21.32秒，將學界紀錄大幅推前0.59秒。至於男拔萃乙組小將古綽峰在200米初賽跑出21.61秒，打破師兄梁靖恆去年造出的學界紀錄。即使兩破紀錄，但吳君浩卻未自滿，「我等待首個學界紀錄多年，雖然100米不是個人最佳成績，能達成目標都好開心。我以為（100米）大風下會快少少，可能上午那槍有些影響」。

女拔萃則於跨欄項目展現優勢，港青紀錄保持者白凱文超風速+3.8米／秒跑出13.56秒，將自己的紀錄推快0.22秒；其師妹鄔凱堯在乙組初賽跑出平紀錄的14.42秒，而李汶澄則於丙組初賽跑出15.07秒，將紀錄推前0.16秒。白凱文賽後笑言近來忙於準備文憑試而減少練習量，對於刷新紀錄感到驚喜，她又對女拔萃於跨欄3個組別皆有好成績感高興，「看着師妹從不懂跨欄開始學習，我們一同訓練、互相推動，這比自己一個破紀錄更有意義」。白凱文在女甲100米初賽更跑出11.99秒，以0.21秒力壓港大同學會書院的「女飛人」李紫桃首名晉級。

香港華仁書院的梁梓軒在男乙三級跳決賽連續3跳破紀錄，終以13.86米封王。德望學校的李曉頣在女甲跳遠以5.84米奪冠，其成績亦比上屆港青紀錄保持者、聖瑪加利男女英文中小學星將賈慧妍上屆造出的學界紀錄5.78米更遠，惟後者昨於D2田徑賽跳出6.06米，將學界紀錄再次推遠。

團體賽方面，力爭三連霸的男拔萃在男子組總成績以93分暫列榜首，喇沙書院和余振強紀念中學以89分並列次名。至於德望的總成績獲130分，以16分優勢壓過女拔萃暫列第1，協恩中學則以82分排第3。

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