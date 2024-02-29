中超｜孫銘謙落實轉投滄州雄獅　今季第5名港腳戰中超 (15:23)

孫銘謙自2021/22年球季加盟東方，上陣55場入25球，包括上季在各項賽事入14球，打破紀錄成為港超單季入球最多的華人球員，上季香港足球明星選舉奪兩獎，分別入選最佳11人及與隊友黃皓雋齊獲最佳青年球員。「孫銘」亦繼茹子楠後，東方近年第2位直接轉會中超球隊的華人球員，會方祝願球員於中超賽場一切順利。

隨着中國聯賽轉會窗於昨晚（28日）11時59分後關閉，意味新一季中超確定有5名大港腳參與，除了孫銘謙，還有梅州客家右閘茹子楠、浙江隊中堅梁諾恆、深圳新鵬城前鋒安永佳，以及今日正式落實由傑志轉投河南酒祖杜康的周緣德，將披3號球衣。這名25歲港足後衛於2022年夏天加盟傑志，效力一年半上陣46場入3球，包括出戰亞冠盃16強，以及上季以主力身分協助傑志成為本土三冠王，是該季「藍鳥」上陣次數和分鐘最多的球員，本月亦協助球隊衞冕高級組銀牌，會方祝願球員在足球路上繼續有好發展。

今季中超明晚開鑼，揭幕戰由山東泰山晚上6時對長春亞泰；河南酒祖杜康作客青島西海岸；其餘4隊有港將的中超隊，滄州雄獅周六主場對北京國安、浙江隊下周日主場對深圳新鵬城、梅州客家下周日迎戰上海申花。

中超︱傑志港足後衛周緣德亮相河南酒祖杜康季前儀式 傳轉會費123萬港元