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滑冰｜華莉娃北京冬奧禁藥風波　團體賽成績修訂惹爭議　俄羅斯加拿大提訴 (19:50)

俄羅斯籍花樣滑冰超新星華莉娃因在2021年底藥檢不及格，上月被罰禁賽4年之餘，更使俄羅斯奧委會隊（ROC）在2022年北京冬奧混合團體賽扣除其個人成績後，由金牌貶至銅牌。然而俄方與在該賽事獲「梗頸四」的加拿大隊，均就國際滑冰聯盟（ISU）就新修訂的團體賽排名上訴至國際體育仲裁法庭（CAS），令事件再添變數。

現年17歲的華莉娃，2022年2月在北京冬奧為ROC隊贏得團體賽金牌後，被查出在2021年12月的藥檢呈陽性，終令團體賽頒獎禮無限期推遲。案件經兩年調查後，CAS在上月30日裁定她違反反興奮劑規則，被判從2021年12月25日起禁賽4年，又取消該日起的所有比賽成績。

ISU其後公布北京冬奧團體賽排名修訂，在扣除華莉娃在該項目的女子短節目及自由滑成績後，ROC隊從原本的74分跌至54分，因而屈居於得65分的美國隊和63分的日本隊，從金牌跌落銅牌，比第4名的加拿大隊僅多1分。

惟CAS周二公布，在為期21天上訴期完結後，庭方共接獲4宗針對ISU的修訂北京冬奧團體賽排名的上訴，當中3宗分別來自俄羅斯奧委會、俄羅斯滑冰聯會，以及包括華莉娃在內的6名ROC隊成員；前兩者的申訴均促請CAS裁決下令ISU維持團體賽原有ROC隊金牌、美國隊銀牌、日本隊銅牌的成績；6名俄將則要求成績維持不變，並且頒發金牌予成員。

至於修訂排名後依然無緣三甲的加拿大隊，以6名參賽運動員的名義向CAS上訴，要求ISU再修訂團體賽總積分，從而令加拿大隊以55分、以1分反壓俄羅斯隊獲得銅牌。加拿大滑冰總會早前指出，ISU並沒按條例執行「倘有參賽者被取消資格時，原本排名該參賽者之下的選手可相應提高排名」的做法，即在華莉娃在短節目及自由滑居首取得10分的成績註銷後，其餘隊伍順序遞補名次時，應同時獲加回相應分數，使各隊比現時修訂的成績增加兩分。

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