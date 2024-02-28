英足盃︱曼城大炒盧頓闖8強　迪布尼4助攻夏蘭特獨轟5球締98年紀錄　哥帥讚完美配合 (16:49)

夏蘭特縱近期在英超做「大嘥鬼」屢失良機，惟今仗作客盧頓在迪布尼正選出戰即火力重開，開賽3分鐘已接應好拍檔傳中門前撞入，迪布尼之後在18及40分鐘兩度妙傳，助夏蘭特在上半場已完成帽子戲法。盧頓及後由佐敦奇勒梅開二度，一度追至2：3。不過迪布尼於55分鐘第4次助攻予夏蘭特射入，後者3分鐘後再入一球達成「五福臨門」，加上高華錫72分鐘埋齋，終大勝6：2晉身8強，以及，強勢迎接下周日英超主場對曼聯的曼市打吡。

年僅23歲的夏蘭特不但是自1970年的佐治貝斯後，再次在足總盃單場入5球或以上的頂級聯賽球員，亦成自1926年的法蘭克羅拔斯後，98年來在足總盃單場入5球的首個曼城球員；他亦成在歐聯及英足盃單場獨建5功的首人，夏蘭特去年3月15日在歐聯16強次回合主場7：0大勝RB萊比錫一役，只花57分鐘就達此紀錄，如今不足一年再次在60分鐘內完成五福臨門。據統計，夏蘭特加盟曼城一季半在83場入79球，包括在8項不同賽事18次連中三元，而今季上陣30場已入27球。至於今季受傷患困擾的迪布尼，只花12場比賽就貢獻12次助攻，今次助攻大四喜亦繼2020年9月熱刺的哈利卡尼助攻孫興慜後，再有英超球員單場4度助攻同一隊友。

哥迪奧拿賽後大讚這對好拍檔，「他們配合非常完美，奇雲（迪布尼）需要艾寧（夏蘭特），艾寧也需要奇雲。我認為夏蘭特需要一個有視野及願意傳球的隊友，迪布尼也需要夏蘭特的走位，而且迪布尼在門前從不自私，如果今場有機會，相信他還會再為夏蘭特爭取入球」。夏蘭特亦稱享受與迪布尼並肩作戰，「我們彼此都知道對方在比賽需要甚麼，迪布尼踢法很聰明，和他一起比賽很愉快。我正在恢復到最佳狀態，現在終於感覺很不錯」。不過，今仗38分鐘傷出的基亞利殊，哥帥證實對方腹股溝傷勢復發。

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