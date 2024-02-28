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中超︱傑志港足後衛周緣德亮相河南酒祖杜康季前儀式　傳轉會費123萬港元 (17:28)

新一季中超將於周五（3月1日）開鑼，河南隊今早（28日）舉行季前發布會，除了落實將以新隊名「河南酒祖杜康」出戰新季，同時盛傳來投的傑志25歲後衛周緣德（Gerbig）亦有亮相，確定這名港腳外流加盟該隊。轉會網站《transfermarkt》稱，轉會費達14.5萬歐元（約122.6萬港元）。

河南隊上季中超排第10，今早舉行季前「壯行儀式」，除宣布獲洛陽杜康控股贊助冠名為「河南酒祖杜康」，成為重開冠名政策後首支中超冠名球會，以及公布新球衣及安排新球員亮相，當中周緣德有參與大合照，預計日內正式公布轉會。這名25歲德中混血兒效力傑志一年半，今季港超上陣14場入1球，包括本月協助衛冕高級組銀牌，當時會長伍健回應轉會傳聞時僅證實仍在磋商；代表港足方面，Gerbig去年只曾在世界盃外圍賽作客伊朗隊後備入替數分鐘，不過入選亞洲盃決賽周大軍後，藉艾里奧及勞烈斯等多名守將受傷，他3場分組賽皆正選踢足90分鐘。

今季中超至少有5名大港腳，除了周緣德，還有梅州客家右閘茹子楠、浙江隊中堅梁諾恆、今日正式官宣加盟深圳新鵬城的前鋒安永佳，還有獲東方主教練盧比度證實將轉會的孫銘謙，據悉這名23歲港腳將轉投另一支中超球隊。此外，還有3名港將到中甲落班，包括轉投廣西平果哈嘹的中堅勞烈斯、加盟蘇州東吳的傑志前翼衛賓紀文，以及日前離開香港U23、據悉將轉投南京城市的守將杜國樑。

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