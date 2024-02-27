中超︱武磊認國足「水平已不能排到亞洲二流」　港將安永佳加盟深圳新鵬城 (21:00)

國足在亞洲盃分組賽先與塔吉克及黎巴嫩隊互交白卷，最後一戰以0：1不敵最終冠軍卡塔爾隊，在A組止步無緣16強。武磊昨為此總結道：「感到亞洲其他球隊進步非常明顯，他們的打法緊跟世界潮流。如果我們自己原地踏步，與對手的距離就會越來越遠。我們必須要承認，現在這個階段我們的水平已經不能排到亞洲二流。」

新一季中超將在周五開戰，各隊外援增至5人，武磊指「比賽節奏和球隊的整體實力提升一些，國內球員競爭也會更激烈」，所以將有助國足能打好3月和6月的4場世界盃亞洲區外圍賽，並對晉身18強賽充滿信心。

另外，上季中甲冠軍四川九牛新季升班中超改名為深圳新鵬城，並將主場搬遷至深圳寶安體育場，今日舉行新聞發布會公布新季陣容及新隊徽，當中27歲港足前鋒安永佳正式亮相落實加盟，將披19號球衣。這支與曼城及橫濱水手等同屬「城市足球集團」持有的升班馬，新季中超首擊將於下周日（3月3日）晚作客對有港足中堅梁諾恆在陣的浙江隊。

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