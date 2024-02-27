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足球︱韓國U23教練黃善洪兼任「太極虎」臨時主帥　下月世盃外「地標」領軍鬥泰國 (20:17)

韓國足總在月中辭退德國籍教練奇連士文後，今日（27日）委任韓國隊U23教練黃善洪兼任大國腳臨時主帥，首個任務是將於3月下旬的2026年世界盃亞洲區外圍賽兩碰泰國隊。

韓國隊上月在亞洲盃4強被約旦隊淘汰，並於賽前發生「乒乓事件」，事件中與李康仁衝突的隊長孫興慜手指甩骱，結果奇連士文被質疑領軍能力等「四宗罪」下被革職，並一度傳言現為韓職球隊蔚山現代主帥的韓國隊名宿洪明甫，有望二次執教「太極虎」。最終韓國足總今證實，委任韓國隊U23教練黃善洪兼任國家一隊臨時主帥，而韓足總亦會繼續物色國家隊長期教練人選。

黃善洪的「地標」領軍是在下月21日世界盃亞洲區外圍賽C組迎戰泰國隊，5天後則作客再碰頭。韓國隊暫於C組兩戰兩勝得6分領前，泰國及中國隊同得3分隨後，包尾是0分的新加坡隊。

黃善洪球員時代司職前鋒，在國際賽上陣103次入50球，其間曾連續出席1990、94、98和2002年世界盃，乃協助韓國隊獲得2002年世盃殿軍的功臣，他同年掛靴，在2008年展開教練生涯，2021年成為國家隊U23教練，去年10月帶領球隊在杭州亞運決賽以2：1反勝日本隊封王。他也將會帶隊出征4月在卡塔爾舉行的2024年U23亞洲盃，同時爭取今夏巴黎奧運入場券。

此外，瑞典足總今委任丹麥隊名宿湯馬臣為新帥，亦是未能出席今夏歐洲國家盃的瑞典隊首次由外籍教練領軍。47歲的湯馬臣球員時代司職前鋒，在國際賽上陣112次入52球，曾效力紐卡素、飛燕諾、AC米蘭和史特加等著名球隊。

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