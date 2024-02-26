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乒乓｜港乒世團賽凱旋　杜凱琹認摘銅驚喜　李靜：原班人馬揀蟀征巴黎奧運 (23:00)

香港乒乓球代表隊日前戰畢世界團體錦標賽後，今晚（26日）從韓國釜山經上海返港。港乒今屆在女團摘銅兼鎖定今夏巴黎奧運資格，負傷應戰的主將杜凱琹直言喜出望外，署理總教練李靜則透露，將從世界賽班底揀蟀征戰巴奧女團賽。

由杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾、吳詠琳組成的港女隊，今屆繼2018年後再闖4強，雖最終不敵日本隊無緣決賽，以銅牌完成世團賽之旅，並憑躋身此賽事 8強鎖定巴奧女團及兩個女單席位。今屆負傷上陣的杜凱琹形容，今屆成績屬喜出望外，「今年對我們是大挑戰，自己一路受傷患困擾，對爭取佳績信心不大，但靠全隊拼搏贏得奧運資格和獎牌，是超級興奮」。

陣中「大師姐」李皓晴說，一直對上屆世團賽無緣4強失利耿耿於懷，今屆不希望留下遺憾，視此為最後一戰應付並換來成果，「既然上天給予我機會彌補，要好好珍惜，很開心最後做得到」。港隊在8強與勁敵中華台北隊激戰5場，終由朱成竹在決勝戰發威拿下勝仗，她笑言希望能在巴奧再當奇兵。

巴奧團體賽連同後備可帶4名球手征戰，港隊署理總教練李靜指出，屆時會在這次出戰的5人中挑選，疑暗示正養傷的東京奧運女團銅牌成員蘇慧音無緣戰巴奧，「我要跟體院、乒總和市民交代，今屆世界賽靠這班球手打出成績，理應由她們續戰，沒理由在此時自亂陣腳」。

港隊今屆在男團無緣16強，世界排名受挫下恐無緣巴奧團體賽資格。李靜對此未言失望，強調整隊士氣未損，「沖涼當然要分男女，但訓練時男、女隊會互相幫助；不論男、女隊，誰入奧運都是勝利」。他又指出，倘男隊無緣團體賽，變相讓黃鎮廷等人能專注在混雙、單打，對球手、教練而言是新開始。

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