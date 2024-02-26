足球｜C朗連續9仗建功助艾納斯險勝　做不文手勢傳被處分　美斯補時破門邁阿密搶1分　 (20:43)

C朗在沙特聯作客艾沙比一役，上半場21分鐘主射12碼助艾納斯先拔頭籌，連同此仗他已經連續9場正式賽事建功。雖然其後艾沙比兩度追平，艾納斯最終仍憑巴西球星泰利斯卡梅開二度，苦戰下3：2擊敗主隊而回。

艾納斯賽後21戰得52分穩居次席，落後多踢1場的榜首希拉爾4分。惟C朗今仗面對主隊艾沙比球迷不斷高呼其一生之敵「美斯」名字作挑釁時，該葡萄牙球星疑因一時意氣，完場後以不文手勢及動作公開向主隊球迷還以顏色，成為C朗在這場勝仗的污點。據報沙特足總將就事件作出調查，而最壞情况是C朗可能面對停賽及罰款等處分。

與此同時，美職聯開季首場即旗開得勝，當中美斯交出一次助攻的國際邁阿密，今作客洛杉機銀河一度在下半場75分鐘先告失守。不過主隊臨完場前兩分鐘有馬克迪加度「兩黃一紅」被逐，多踢1人的邁阿密隨即在補時兩分鐘由美斯接應其老隊友佐迪艾巴傳送，近門射成1：1平手，最後雙方亦各得1分完場。

其他報道：NBA｜韋迪半年兩度訪港 偕輪椅籃球港將比試投籃 稱球迷愛戴為重臨原因

其他報道：足球｜英聯盃封王 高普雲迪積克歸功小將 遠藤航及格雲貝治成新傷兵