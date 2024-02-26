NBA｜韋迪半年兩度訪港　偕輪椅籃球港將比試投籃　稱球迷愛戴為重臨原因 (17:45)

42歲的韋迪繼去年8月到訪後，今日與曾征戰NBA發展聯盟（G League）的22歲長子薩亞（Zaire Wade）再快閃香港，早上先赴代言運動品牌的沙田分店，獲近百人到場「追星」。他保持一貫親民作風，與粉絲拍攝合照之餘，面對球迷請求簽名更來者不拒。對於熱情的香港支持者，韋迪即值「表白」回饋，「我們在這裏得到愛戴，若非如此，我們或不會再來」。

球員生涯為邁阿密熱火三奪NBA總冠軍的韋迪，上月獲該隊落實將在主場為其豎立銅像致敬，成為隊史首人。他對此感到振奮，「這是難以用言語表達的感受，我很感恩能得到別人未必擁有的機會；我清楚這並非別人賦予，而是憑自己努力賺回來的」。薩亞亦替父親驕傲，「他絕對值得這成就，希望屆時我能成為首個與銅像合照的人」。

巴黎奧運今年7月底揭幕，已連續4屆奪金的美國男籃在歐洲列強崛起下，衛冕之路勢迎來艱巨挑戰。2008年曾在北京奧運帶領「夢幻隊」重返榮耀的韋迪認為，成敗將取決在組軍上，「一切視乎球員是否清楚自己的定位，而且在崗位上發揮最佳表現。不過，即使他們未能奪金也不會感意外，現在不少NBA當家球星均來自世界各地」。

韋迪跟薩亞下午則前往西貢，聯同名下品牌贊助的香港東方籃球隊球員，與香港輪椅籃球代表隊交流，兩人其間與輪椅籃球港將進行投籃對決，東方球員則體驗3×3輪椅籃球比賽。此外，韋迪不忘恭賀東方贏得本季香港甲一聯賽總冠軍，「歡迎加入冠軍俱樂部！」。

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