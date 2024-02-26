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足球｜英聯盃封王　高普雲迪積克歸功小將　遠藤航及格雲貝治成新傷兵 (19:06)

利物浦今晨（26日）在英格蘭聯賽盃決賽傷兵滿營下，仍能在加時末段以1：0絕殺車路士封王，領隊高普及入球功臣華基爾雲迪積克賽後未有邀功，反而不約而同歸功多名小將。然而，利物浦此役再添「十字軍」，賴恩格雲貝治早在28分鐘便因足踝受傷退下火線，而踢足全場的日本隊中場遠藤航則被發現賽後左腳受傷，需用保護靴及以枴杖協助步行離場。

利物浦賽前有穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯及迪亞高祖達等主力傷兵多達9人，令領隊高普被迫起用同是20歲哈維艾利諾、干拿巴特利和21歲的賴恩格雲貝治擔正，到72分鐘又換入19歲的卜比奇勒，87分鐘再調入18歲的丹斯和19歲的麥干尼爾，及至加時至106分鐘再換入21歲的昆沙，並一起成為打敗車路士捧盃功臣。

高普賽後坦言加時需要新力量，又不禁說：「曾有人告訴我，以年輕小將是不能奪標的。現在我們寫了新的一頁。在我20多年的教練生涯中，這無疑是我最特別的冠軍獎盃。我對今天的一切感到非常自豪。我以利物浦青訓為榮。」獲選為此役最佳球員的華基爾雲迪積克亦說：「實在令人感動，年輕球員全都為今次成就發揮了作用，這令人難以置信。」

利物浦名宿亦為眾小將的表現讚嘆不已，加歷查說：「這場決賽告訴大家足球與金錢無關。」列納也說：「希望年輕球員能從這仗增添信心。」曼聯名宿加利尼維利亦說：「利物浦的小將挫敗億萬軍大軍車路士。特別的領隊往往能做出初別的事情。高普就是一個怪獸領隊。」至於始終在英格蘭球壇未獲錦標車路士主帥普捷天奴則慨歎道：「己隊最後一刻失落冠軍令人十分痛楚，但我們必須抱持積極態度。」總計也曾執教修咸頓和熱刺的他，迄今與高普交手14次，錄得1勝5和8負劣績。

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