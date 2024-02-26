足球｜雲迪積克頭槌絕殺　利物浦加時1：0險勝車路士　十奪英聯盃冠軍 (02:06)

歷來第14次殺入英聯盃決賽的利物浦，昨與車路士踢成均勢，上半場戰情激烈，「藍戰士」於21分鐘有高爾彭馬及尼高拉斯積遜近門連環施射，但分別被「紅軍」門將基利靴及中場遠藤航擋出。已傷兵滿營的利物浦在25分鐘再有中場賴恩格雲貝治傷出，由祖高美斯入替。及至32分鐘，車路士史達寧接應尼高拉斯積遜的右路傳中射入，但越位在先「食詐糊」。其後紅軍在翼鋒路易斯迪亞斯領銜下多次威脅敵軍大門，但連同前線拍檔加普在40分鐘攻門中柱一一無功而還，半場互交白卷。

換邊後戰至60分鐘，利物浦藉一次罰球攻勢，由後衛華基爾雲迪積克接應另一守將安德魯羅拔臣的左路傳中，力壓對手頭槌頂入，但主球證經視像裁判（VAR）覆核下，因其隊友遠藤航身處越位位置並影響敵軍防守，判入球無效「食詐糊」。75分鐘，車路士中場干拿加歷查後腳妙射中柱彈出。結果雙方法定時間互無紀錄須加時。

利物浦在加時階段形勢稍佔上風，並在118分鐘由雲迪積克接應森美卡斯的角球傳中頂入，終以1：0險勝車路士，繼2021／22年球季後再於決賽擊敗對方，歷來第10次奪得英聯盃錦標，刷新此項盃賽紀錄。

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