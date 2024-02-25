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乒乓｜國家隊世團賽力克法國封王　達成十一連霸偉業　連續六屆包辦男女團冠軍 (21:10)

世界乒乓球團體錦標賽今晚（25日）煞科，國家隊在男團決賽以場數3：0輕取法國隊，達成十一連霸偉業，亦是連續六屆包辦世界賽男、女團冠軍。

國家隊日前在4強以場數3：2險勝韓國隊殺入決賽，今仗決戰由列布倫兄弟人領銜的法國隊，首戰世界二哥王楚欽以直落3局11：4、11：8、11：3擊敗世界排名第6的17歲新星菲歷斯列布倫。

次仗世界一哥樊振東面對20歲的兄長阿歷斯列布倫，首局先輸9：11，次局贏11：4後，在第3局再失8：11，並在第4局一度落後9：10面臨賽點，但這名27歲「世一」頂住落敗邊緣的壓力，連取3分在刁時下贏12：10，最終他再於決勝局贏11：7，以局數3：2反勝，助國家隊場數拉開2：0。

第3場國家隊派出「世三」馬龍面對世界排名30位的西蒙加奧斯，後者首局贏11：7先聲奪人，不過及後馬龍發力搶攻下，連贏11：2、11：4、11：6，局數3：1反勝，終助國家隊以場數3：0擊敗法國隊，自2004年設立世團賽以來全勝，達成十一連霸偉業。

總結今屆港乒成績，雖然男隊在淘汰圈附加賽落敗無緣巴黎奧運資格，但上屆東京奧運摘銅的女隊則成功取得入場券並在世團賽取得銅牌，今夏有望在巴黎再爭佳績。

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