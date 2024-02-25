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港超︱東方4球大勝晉峰　盧比度證孫銘謙將外流　傑志輕取U23追至差理文1分 (18:15)

東方在今午（25日）港超於下半場連入3球下，作客青衣運動場以4：0大勝晉峰。對於前鋒孫銘謙今仗不在大軍名單，主教練盧比度賽後證實這名23歲大港腳已離隊處理轉會手續。據悉「孫銘」現於內地，有望將於中國聯賽球會落班。

孫銘謙今季改披東方10號球衣，在各項賽事上陣7場入2球，包括本月17日作客冠忠南區協助逼和1：1。對於孫銘今午作客晉峰未列大軍名單之中，盧比度（Chino）賽後證實這名亞洲盃大港腳正處理轉會手續，「我相信轉會很快便會落實。我們當然失去了一名很重要的球員，但對他是好事，這是很好機會，球會亦會以球員利益優先，多於去爭取錦標」。他透露這名球隊上季首席射手近兩季表現早已吸引不少人關注，加上在杭州亞運亦有好表現，這宗轉會於本月中高級組銀牌決賽前已開始接洽，又苦笑謂陣中暫難有球員能取代孫銘的位置。孫銘謙回覆查詢時確認已不在港，僅稱有最新消息會再通知大家。

賽事方面，東方在青衣運動場於上半場補時階段由巴科爾頭槌打開紀錄，換邊後58分鐘梁冠聰射入12碼，3分鐘後巴拉克再入一球，加上後備入替的于楊於完場前攻入其7年球員生涯首個港超入球，以4：0大勝晉峰，賽後8戰17分排第5。23歲的于楊稱這個入球遲來多年，又笑言今季入球暫時多於仍未在港超開齋的傑志好友陳晉一。

至於傑志憑基爾頓及伊高沙托尼各梅開二度，加上祖連奴及畢頓各入一球，在旺角大球場以6：0大炒香港U23，10戰25分居次，追至昨日失分的榜首理文只差1分。冠忠南區作客5：0大破港會，9戰17分排第4。

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