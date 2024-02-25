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英超｜曼聯主場遭富咸絕殺吞2024年首敗　坦夏格：前景仍光明 (16:35)

曼聯在今晨（25日）英超主場以1：2遭富咸絕殺，除了是踏入2024年後首場敗仗，亦是「紅魔」今季聯賽第10場敗仗，隨着排第4的阿士東維拉同日主場4：2挫諾定咸森林，曼聯落後對方8分，爭前四再度勢危。不過領隊坦夏格賽後仍堅稱球隊前景光明。至於曼城及阿仙奴今晨分途擊敗般尼茅夫及紐卡素，繼續進逼榜首的利物浦。

近况五連勝的曼聯再受傷患困擾，除了左閘勞基梳爾接近收咧，近6仗都有入球的前鋒海倫賽前證實拉傷肌肉要養傷2至3周，今仗正選起用19歲小將奧馬里科臣。陣容不整的紅魔在奧脫福球場出擊卻受壓於富咸，禍不單行更有中場卡斯米路傷出，戰至65分鐘終被客隊中堅奇雲巴錫在角球攻勢勁射破網。

曼聯完場前1分鐘一度由中堅哈利馬古尼近門補射追平，但之後狂攻反先不成之餘，更於補時7分鐘被富咸一次快速反擊由翼鋒伊禾比絕殺得手，終負1：2，自2009年以來再次不敵對手，並且今季各項賽事第8次在奧脫福球場落敗。

曼聯吞下今季英超第10敗，賽後26戰44分續排第6，由於周日阿士東維拉憑杜格拉斯雷斯梅開二度，加上奧尼屈堅斯及里安拜尼各入一球，主場4：2挫諾定咸森林，賽後52分續排第4，拋離紅魔8分。

紅魔爭前四歐聯資格危急，領隊坦夏格賽後承認球隊今仗表現慢熱，以及一次犯錯做成最後失球，將本應取勝的比賽機會溜走，並堅稱：「我依然對球隊非常有信心，我們不是只看一場比賽，要拉闊看更大的畫面。球隊前景一片光明，只要在緊接轉會窗加強部分位置，加上有不少具潛力的年輕球員，未來只會愈來愈好。當所有球員都傷癒在陣時，我們就是支優秀的球隊」。

至於阿仙奴及曼城則分途奏凱，阿仙奴在上周中歐聯16強首回合作客被波圖絕殺後，今晨返主場藉對方的烏龍球，加上夏維斯、布卡約沙卡及積及基奧柯各入一球，以4：1大勝紐卡素，報卻首循環作客0：1落敗之仇兼取聯賽六連勝；曼城則憑菲爾科頓24分鐘一箭定江山，作客1：0小勝般尼茅夫。「藍月」及「兵工廠」賽後59及58分，僅落後利物浦1分及2分。

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