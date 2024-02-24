乒乓｜國家隊女團3：2險勝日本締六連霸 (23:11)

首仗國家隊派出世界一姐孫穎莎打頭陣，面對15歲小將張本美和，結果直落3局11：5、11：8、11：4取勝先拔頭籌。次仗「世三」的東京奧運女單金牌得主陳夢，大戰世界排名第5的日本一姐早田希娜則遭遇滑鐵盧，首局先贏11：6後連失3局8：11、9：11、12：14吞敗，亦是歷來第7次交手以來首度不敵對方。

第3戰日本隊由世界排名第18位的平野美宇再下一城，以直落3局11：8、13：11、12：10擊敗世界二姐王藝迪，場數反超前2：1。及後國家隊派出孫穎莎大戰早田希娜，同以直落3局11：2、11：7、11：6取勝。

決勝戰由陳夢惡鬥張本美和，首局先輸4：11後，連取3局11：7、11：8、11：7反勝，終助國家隊以場數3：2險勝封后，取得六連霸。

男團方面，國家隊今在4強惡鬥東道主韓國隊，有王楚欽及馬龍在第1及3戰分別不敵張禹珍及李相秀，但最終在世界一哥樊振東在第1及4戰取勝下，加上世界二哥的王楚欽在決勝戰以直落3局力克林鐘勳，終以場數3：2險勝晉決賽。而另一場4強法國隊在列布倫兄弟領銜下，以場數3：1淘汰中華台北隊，明晚將決戰中國隊爭金。

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