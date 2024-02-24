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體育｜NBA名宿韋迪現身體育峰會　勉勵後輩勇敢追夢　後日訪港出席活動 (20:53)

NBA名人堂級名宿韋迪事隔16年再臨澳門，今午（24日）出席首屆大灣區國際體育商業峰會。他指出球員進軍籃球殿堂要訣是「持之以恆」，應先把目光注視在每天的努力；並透露兒時未敢向他人訴說籃球夢，更謊稱立志當醫生、警察取悅家母。

這次是韋迪2008年隨美國隊出戰熱身賽後，相隔近16年再踏足澳門。他在峰會分享籃球生涯和生活點滴，其間與擔任主持的戈壁創投管理合伙人唐啟波把酒言歡；更事先準備親筆簽名的邁阿密熱火球衣，以有獎問答遊戲方式送予幸運來賓。

42歲的韋迪在NBA打滾16年，贏得過3次總冠軍及13次入選明星賽。不過，他透露雖早在9歲已萌生籃球夢，卻一直把其埋藏心底，「我想讓家人為我驕傲，因此只說母親想聽的，當一個醫生、警察。在那個時候，籃球不見得是偉大的夢想，不想被別人嘲笑，但心裏一直只想打波」。

韋迪在對談中亦提及東亞籃球發展，先幽默謂球隊應先簽下曾征戰NBA發展聯盟（G League）的長子薩亞（Zaire Wade）。他指出，要提升籃球水平，應升提高聯賽的整體標準，「球員的作客體驗，球場更衣室配套等，這些都是要考慮的。當然球員還是最重要，因此全力尋覓具個人特色的籃球人才」。

韋迪被問到對中國球員進軍NBA的建議，稱成功之道並非單朝向一個目標，最重要的是持之以恆，「單想着打入NBA，當中的激烈競爭會讓你困惑；若最終無緣NBA，是否就此定義你的努力徒勞？最重要是靠每日努力不懈」。他又被問到有沒有看好能打進NBA的中國球員，對此答道：「還是問姚明吧！」韋迪其後將轉抵香港，後日在西貢及沙田出席品牌代言活動。

至於中國女排前隊長惠若琪，則在探討體壇女性領導力的論壇登場，她以成長經歷勸勉女性打破性別定型，不要自我設限，「剛練排球的時候，親戚都說做運動很男孩、很危險，為什麼不學跳舞、模特？感謝父母聽從我的選擇，並從中激發更強大的自己」。

2018年退役的她，現時除了身為人母，去年亦獲國際奧委會（IOC）數字化互動與營銷傳播委員會委員，她認為在球員生涯所學到的團隊精神也應用在領導上，「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。現在做很多事情，都發現團隊力量就是支持我們達到更高頂峰的必備條件。

另外，主辦方今在會前特別舉行一場籃球邀請賽。阿里巴巴集團董事局主席兼布魯克林籃網班主蔡崇信亦大展身手，與其他峰會嘉賓組成大灣區峰會代表隊，與由澳門本土球員組成的澳門籃球精英隊以球會友。大灣區峰會代表獲得中國男籃名將丁彥雨航及朱芳雨助拳下，終以128：106獲勝。

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