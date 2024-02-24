港超｜理文主場悶和大埔失分　完場前12碼宴客兼被VAR推翻入球　主帥：不是絕望情况 (18:36)

理文今季港超仍不敗高踞榜首，今午面對近4仗入19球排第3的大埔，上半場即圍攻對手，不過兩翼艾華頓及基華尼頓連番切射均無功而還。大埔上半場僅憑反擊零星攻勢，不過完半場前先有VAR審視理文沒犯手球未判12碼，之後隊長中堅加比爾在角球頭槌中楣，半場互無紀錄。

大埔受壓半場後，下半場反擊強攻，盧卡斯射門省中球員彈高入網，惟旁證示意衝前起腳的隊友陳肇鈞越位在先，經VAR確認入球無效；上周中入籍的理文中堅杜度更在一次防守角球混戰中傷出，55分鐘要抬擔架離場，由港足中堅李毅凱入替，69分鐘再換入倒戈的保連奴加強攻力。而大埔翼鋒馬卡雷拿之後曾在禁區頂被李毅凱踢跌，博得罰球。

完場前掀高潮，艾華頓於禁區內被加比爾踢跌博得12碼，保連奴主射被門將謝家榮捉到路單手救出，艾華頓於混戰中補射入網，一眾理文職球員隨即跑到角球旗慶祝，但VAR覆核確認艾華頓攻門前有保連奴犯手球在先而判無效，加上補時階段圍攻仍未能射破謝家榮的十指關，最終雙方踢成0：0各得1分。理文在聯賽第2度失分後，賽後10戰26分續居首，傑志踢少一場落後4分，明午3時在旺角大球場對香港U23；大埔9戰19分排第3。

理文主教練曾昭達賽後與球員圍圈講話，他承認麾下為聯賽爭冠求勝心切，「大家都想為聯賽錦標一直贏波，和波當然很失望，但又不是絕望情况。我覺得球員發揮已不錯，只是埋門一腳欠奉」。他稱保連奴一直是球隊其一12碼劊子手，不會怪責對方射失，「射唔入只是得唔到幸運之神眷顧，以及謝家榮表現好，他值得（當選賽事最佳球員）」。

大埔主教練李志堅承認球隊今仗發揮欠理想，「半場後在更衣室與球員交談後表現是有好轉，最後對手12碼不入是我們有運，謝家榮表現亦好。有分好過無分，後備名單可見我們變化不多，對方則可以換入保連奴」。作客打和理文後，堅sir希望之後聯賽即使面對傑志，「應該我們要場場都攞到分」。謝家榮認為大埔實力雖或不及傑志和理文，惟今仗證明仍有一定競爭力和鬥志搭救，「能夠在對方主場取得1分，以及零失球都是不容易，和波是合理戰果」。他笑言上季跟保連奴做隊友，在操練上或多或少都了解其射門習慣。

同日另一場，標準流浪縱有新加盟的日籍前鋒上形洋介首建功，惟在上、下半場尾段各失一球12碼，在旺角大球場以2：3被均業北區絕殺，全失3分。

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