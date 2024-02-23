體育｜首屆大灣區國際體育商業峰會澳門舉行　籃網班主：入主是情感決定　李寧姚明尖銳問題互問 (19:10)

蔡崇信在2018及19年分別購入籃網49%及51%籃網的股權，成為NBA首名台灣人班主。他在這次峰會上暢談「體育影響力及如何定義成功」，透露當年入主籃網是「感性的決定」，「當了解NBA更多，它的吸引力就更顯然。（入主籃網）如在最好的城市、最好的街道購買最好的隊伍；若能為這城市耕耘，又能場邊觀看精彩比賽，從中能獲得無窮樂趣」。

然而據彭博社昨報道，蔡崇信有意出售10至15%股分，潛在買家則是在美國政、商界均具影響力的科赫家族成員。

蔡崇信被主持問到「中國需要NBA」還是「NBA需要中國」時，回應道：「這就像問我『我需要老婆，還是老婆更需要我』。」指出有關爭辯沒從考究。他認為「哪裏能出產球星，哪裏就有NBA的市場」，盼日後再見證中國球員進軍NBA，「希臘有安迪度高安普；聯盟當紅球星盧卡當錫，來自人口僅200萬的斯洛文尼亞，他們都深受國民愛戴。我深信日後有人能跟隨姚明的步伐，能看見不只一人，而是數名中國球員投身NBA舞台」。

李寧和姚明則在今日壓軸的論壇上，討論中國體育傳承及開拓。兩人在開場互相提問「考驗」對方，姚明問李寧在1990年創立「李寧牌」至今，願景與現實的差異；對方笑說：「到現在還在為如何做好一個品牌頭痛，仍在學習、努力中。」李寧則笑着回問：「中國何時出現下一個姚明？」姚明稱自己出身運動世家，背景難被複製，「反更期待看見另一名郭艾倫、趙繼偉，他們可能和普通家庭的關連更高」。

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