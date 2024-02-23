明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

乒乓｜杜凱琹打頭陣領先兩局反不敵張本美和　港女乒世團賽4強直落3場負日本奪銅收官 (21:18)

香港隊今晚（23日）於韓國釜山舉行的世界乒乓球團體錦標賽4強，杜凱琹曾領先兩局反負超新星張本美和失第一場，加上朱成竹及李皓晴均直落3局落敗下，場數0：3不敵日本隊，無緣明晚決賽會師中國隊，惟仍達成取得巴黎奧運女團資格的目標，以及取得一面銅牌收官。

香港女隊在今屆賽事先達成晉級8強的目標，奪得今夏巴黎奧運女團參賽資格，昨午8強再以場數3：2力克中華台北隊，繼2018年再闖4強，不設季軍戰下穩奪獎牌。

港隊今晚7時於釜山展覽會議中心出戰4強，與日本隊爭入決賽。港隊由杜凱琹打頭陣對15歲新星張本美和，面對年輕12歲的對手，經驗豐富的「阿杜」首盤曾落後2：5下，力追至7：7平手，反超前8：7後再連取3分，以11：7先拔頭籌。杜凱琹在次局把握對手仍有較多失誤，同樣開局落後下反超6：5，縱領先8：5後一度被追平，雙方拉鋸阿杜險勝11：9，連贏兩局。不過張本美和及後逐漸上力，第3局在未落後下以11：4追回一局。第4局阿杜曾領先4：2，但未能應對張本美和多次快速反手，再負6：11，局數被追成2：2。決勝局杜凱琹開局已落後1：5，縱曾追至5：8，但最後再失3分輸5：11，反輸2：3先輸第一場。

第二場港隊由朱成竹對世界排名第5的早田希娜，首局有個好開始領先5：2，惟及後多次被這名日本「一姐」追成平手，最終打了兩次「刁時」下，反負12：14先失一局。朱成竹在之後兩局無以為繼，次局再輸3：11，第3局在領先6：5下尾段連失數分，終負7：11，直落3局落敗。

第三場港隊由31歲「大師姐」李皓晴對東京奧運女團銀牌得主平野美宇，首兩局均負5：11，第3局未見起色，以同一比數落敗。港隊最終直落3場負日本隊，4強止步取得銅牌，下周一晚返港。日本隊則於明晚7時決賽對中國隊。

另一場女團4強，世界排名第一的中國隊，今午4強面對8號種子法國隊，由世界「一姐」孫穎莎打頭陣，以11：5、11：8、14：12擊敗柏華迪先拔頭籌。陳夢在次局以局數11：6、10：12、11：8、11：4力挫生於河南的38歲轉籍球手袁嘉楠，加上世界排名第2的王藝迪直落三局輕取路絲，國家隊以場數3：0淘汰法國隊，力爭連續6屆奪冠。

男團方面，韓國隊在今晨8強以局數3：1擊敗丹麥隊後，晉身明日中午4強將與中國隊爭入決賽。明午另一場4強則由法國隊對今午8強直落3場淘汰德國隊的中華台北隊。

乒乓︱港女乒世團賽8強力克中華台北穩奪獎牌　明爭入決賽

相關字詞﹕體育 編輯推介 乒乓 世界乒乓團體賽 杜凱琹 李皓晴 朱成竹 日本隊 釜山

上 / 下一篇新聞