乒乓｜杜凱琹打頭陣領先兩局反不敵張本美和　港女乒世團賽4強直落3場負日本奪銅收官 (21:18)

香港女隊在今屆賽事先達成晉級8強的目標，奪得今夏巴黎奧運女團參賽資格，昨午8強再以場數3：2力克中華台北隊，繼2018年再闖4強，不設季軍戰下穩奪獎牌。

港隊今晚7時於釜山展覽會議中心出戰4強，與日本隊爭入決賽。港隊由杜凱琹打頭陣對15歲新星張本美和，面對年輕12歲的對手，經驗豐富的「阿杜」首盤曾落後2：5下，力追至7：7平手，反超前8：7後再連取3分，以11：7先拔頭籌。杜凱琹在次局把握對手仍有較多失誤，同樣開局落後下反超6：5，縱領先8：5後一度被追平，雙方拉鋸阿杜險勝11：9，連贏兩局。不過張本美和及後逐漸上力，第3局在未落後下以11：4追回一局。第4局阿杜曾領先4：2，但未能應對張本美和多次快速反手，再負6：11，局數被追成2：2。決勝局杜凱琹開局已落後1：5，縱曾追至5：8，但最後再失3分輸5：11，反輸2：3先輸第一場。

第二場港隊由朱成竹對世界排名第5的早田希娜，首局有個好開始領先5：2，惟及後多次被這名日本「一姐」追成平手，最終打了兩次「刁時」下，反負12：14先失一局。朱成竹在之後兩局無以為繼，次局再輸3：11，第3局在領先6：5下尾段連失數分，終負7：11，直落3局落敗。

第三場港隊由31歲「大師姐」李皓晴對東京奧運女團銀牌得主平野美宇，首兩局均負5：11，第3局未見起色，以同一比數落敗。港隊最終直落3場負日本隊，4強止步取得銅牌，下周一晚返港。日本隊則於明晚7時決賽對中國隊。

另一場女團4強，世界排名第一的中國隊，今午4強面對8號種子法國隊，由世界「一姐」孫穎莎打頭陣，以11：5、11：8、14：12擊敗柏華迪先拔頭籌。陳夢在次局以局數11：6、10：12、11：8、11：4力挫生於河南的38歲轉籍球手袁嘉楠，加上世界排名第2的王藝迪直落三局輕取路絲，國家隊以場數3：0淘汰法國隊，力爭連續6屆奪冠。

男團方面，韓國隊在今晨8強以局數3：1擊敗丹麥隊後，晉身明日中午4強將與中國隊爭入決賽。明午另一場4強則由法國隊對今午8強直落3場淘汰德國隊的中華台北隊。

乒乓︱港女乒世團賽8強力克中華台北穩奪獎牌 明爭入決賽