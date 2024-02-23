歐霸｜馬賽成16強法甲獨苗鬥維拉利爾　奧巴累入31球膺賽事入球王 (16:10)

其餘抽籤結果方面，利物浦將鬥布拉格斯巴達，另一英超球隊白禮頓撼羅馬，韋斯咸則碰弗賴堡，AC米蘭會鬥布拉格斯拉維亞，而德甲一哥利華古遜則面對阿塞拜疆球隊卡拉巴克，葡超雙雄士砵亭及賓菲加，則分別與阿特蘭大及格拉斯哥流浪交鋒。

首回合在德國中立場與烏克蘭球隊薩克達以2：2言和的馬賽，次回合返主場有70歲新帥加錫首領軍，卻先在上半場遭敵軍的12碼入球而落後，惟前鋒奧巴美揚在23分鐘扳回一球，加上下半場74分鐘，這名加篷隊星將再交助攻予中場伊斯美拿沙亞攻入反先一球，另一中場干度比亞則在7分鐘後埋齋，終領馬賽兩回合計以5：3淘汰薩克達，並躋身歐霸16強，值得一提的是，奧巴美揚暫以7球領前射手榜外，更趕過哥倫比亞籍前鋒法卡奧，累計以31球成為歐霸史上「入球王」。

另一法甲球隊雷恩，次回合返主場鬥意甲代表AC米蘭雖有中場保列基奧特「戴帽」，但被米蘭鋒將盧卡祖域及拉菲爾利亞奧破門，只能以贏3：2勝出，無法平反首回合大敗0：3的敗局下，兩回合計負3：5出局；至於另外兩隊法甲球會朗斯及圖盧茲，則分別被德甲的弗賴堡及葡超球隊賓菲加淘汰，無緣歐霸16強。

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