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單車｜李思穎場地亞洲賽女子淘汰賽摘銀　明轉戰捕捉賽續爭佳績 (23:19)

港隊今（22日）在印度新德里舉行的場地單車亞洲賽傳來喜訊，「小車神」李思穎在女子淘汰賽勇奪亞軍，為港隊贏得首面獎牌。她明日將轉戰捕捉賽，續爭佳績。

李思穎在次日的場地單車亞洲賽登場，她在女子淘汰賽中僅負日籍星將、杭州亞運全能賽冠軍梶原悠未，以第2名完賽，為港隊拿下今屆賽事首面銀牌，而中華台北隊的黃亭茵獲季軍。另一港將朱浚瑋在男子組淘汰賽，則收穫第5名。

港隊短距離組車手同日分途出擊，吳思穎及楊礎搖在女子爭先賽的資格賽突圍，前者在16強擊退東道主車手保羅，惟8強以直落兩場不敵中國隊的王麗娟，無緣晉級。

楊礎搖於女子爭先賽16強負馬來西亞隊代表止步。翁浚皓及杜棹熙亦分別於男子爭先賽16強落敗。

至於首日的女團爭先賽及男團追逐賽皆獲「梗頸四」，與獎牌擦肩。吳思穎、楊礎搖及程嬿珊在女團爭先賽銅牌戰力戰不敵韓國隊，而朱浚瑋、劉允佑、曹棨光和伍柏亨合力出戰男團追逐賽，惟銅牌戰負哈蕯克隊。

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