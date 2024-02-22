籃球｜港籃亞盃外首擊主場不敵菲律賓　明啟程備戰下周日作客新西蘭 (22:31)

賽事早前於城市售票網公開發售不多於700門票，不足5小時便售罄。不過，現場有大量菲律賓球迷入場，高舉橫額及球衣打氣，讓杭州亞運冠軍隊伍菲律賓隊反客為主，甫開局有奧芬坦拿、索圖、史葛堤湯臣及懷特拉葵斯聯手打出9：0攻勢。港籃沉着應戰，蔡龍德和徐遠成強攻禁區得手，為球隊止血，加上港隊主將梁兆華單節轟入3球三分，包括壓哨入球，領軍追至15：23。

港隊眾將賣力防守，頻頻逼使菲律賓隊失誤，楊睿騏和徐遠征領軍大打反擊戰，後者上半場取得8分，新兵楊瑞鴻也未有怯場射入5分，助港隊一度取得領先。不過，菲律賓隊多點開花，索圖及布朗尼裏應外合，分別得7分及9分，助客軍領先41：37完半場。

港籃在下半場開始體力下降，反觀菲律賓隊則加強搶逼，逐步拉開分差。港隊雖有4人得分上雙，當中梁兆華轟入5球三分得15分，徐遠征得13分，楊瑞鴻及惠龍兒分別貢獻12分，但仍難阻港籃以64：94吞敗。至於菲律賓隊全隊12人皆有得分，包括歸化兵布朗尼得全場最高16分，中鋒索圖交出「雙雙」13分和15個籃板。

港籃主帥趙永良稱讚麾下表現不俗，上半場一路咬緊分數，惟下半場體力不繼，「執行性可反應結果，我知道球隊可以打得更好，但對方技高一籌。我們整隊一條心，想為觀眾打好波，盡力讓球迷感到驕傲」。他續指下場對手新西蘭隊不論對抗性和技術都在菲律賓隊之上，故明日抵埸之後會用兩課練習再調整防守，而且進攻模式要更多變。至於菲律賓隊主帥添高爾賽後稱港籃表現超預期，而且徐遠征、「金牛孖寶」梁兆華和楊睿騏對抗性高，令自己眼前一亮。

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