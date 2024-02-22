歐聯︱阿仙奴反高潮遭波圖絕殺　16強首回合失先機　阿迪達：輸在欠歐聯經驗 (17:14)

阿仙奴雖然過去6季無緣歐聯，但此役賽前英超五連捷兼入21球，令出征日前在葡超結束兩場不勝的波圖被看高一線。然而，「兵工廠」上半場只有翼鋒布卡約沙卡，在34分鐘的一次右路底線勉強傳中中楣頂稍具威脅，而此役防守固若金湯的波圖則有巴西籍翼鋒加連奴，於13分鐘禁區內勁射中內柱彈出再第一時間補射柱邊出界，確令阿仙奴抹一額汗，而其隊友中場尼高干沙利斯及前鋒法蘭斯高艾雲尼臣，其後亦曾先後射門高出和被阿仙奴門將大衛拉耶沒收。

阿仙奴下半場續攻力欠佳，像樣叩關只有串演箭頭的李安度杜沙特接應角球第一時間施射高出，而他其後在74分鐘由中場佐真奴入替。波圖教練干斯卡奧則在81至90分鐘內連續有4個調動，更在補時3分鐘，藉加連奴禁區頂左路起右腳彎入世界波，帶領球隊以1：0險勝，向賽前夢想在歐聯封王的阿仙奴領隊阿迪達淋下一盆冷水之餘，更將歷來主場迎戰「兵工廠」的成績改寫為3勝1和。

阿迪達賽後歸咎麾下的歐聯經驗不足，他說：「縱使己隊控制戰局，但球員顯得漫無目的，尤其是上半場。下半場雖有改善，惜組織攻勢能力仍不足，所以我們必須好好學習。若球隊要躋身8強，就得要在次回合主場反勝。」阿仙奴過去3次在歐聯主場迎戰波圖全勝及共斬獲11球。他又特別提及波圖除防守嚴密外，也是一支擅於打斷敵軍比賽節奏的球隊。波圖此仗後場重將是向以踢法狠辣著稱的中堅比比，這名下周一便41歲的葡萄牙隊老將今次是第119次在歐聯披甲，並成為門將以外，這頂級賽事上陣的最年長球員。

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