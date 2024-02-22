乒乓︱港女乒世團賽8強力克中華台北穩奪獎牌　明爭入決賽 (14:17)

香港女隊昨於16強擊退波蘭隊後，已肯定拿下巴黎奧運團體賽的入場券，她們在8強乘勇出擊，硬撼世界排名第4的中華台北隊。打頭陣的杜凱琹與陳思羽鬥得激烈，在兩度戰至「刁時」下，以直落3局13：11、11：5、12：10勝出，為港隊先拔頭籌。

緊接登場的朱成竹對上世界排名第10、中華台北隊的首席球手鄭怡靜，力戰下以直落3局9：11、6：11、10：12吞敗。大師姐李皓晴在第3場上陣，以局數3：1擊退李昱諄，為港隊再奪領先優勢。杜凱琹隨後與鄭怡靜鬥足5局，惟最終以2：3（7：11、11：9、11：7、8：11、3：11）飲恨，雙方場數打成平手2：2。

守尾門的朱成竹在最後一場對上陳思羽，她在首局以11：9先聲奪人，雖然對方以11：4扳平，但港將隨後再贏11：8，第4局更克服落後7：8的劣勢，戰至「刁時」以16：14奠勝，助港隊以場數3：2力克中華台北隊，相隔6年再闖世界乒乓球團體錦標賽4強並穩奪獎牌，明日將與日本和羅馬尼亞隊的勝方爭入決賽。

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