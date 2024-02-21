德甲｜拜仁宣布杜曹季後離隊　促球會上下續為德甲歐聯爭取佳績 (19:45)

拜仁慕尼黑過去3仗分別在德甲不敵一哥利華古遜及波琴，又在歐聯16強首回合負拉素，導致在聯賽落後8分及晉級歐聯8強出現暗湧，雖然行政總裁特利辛日前證實，杜曹仍會在下周日凌晨聯賽主場對RB萊比錫時領軍，卻在今天宣布，對方將在6月30日後離隊。

特利辛說：「經過友好而公開的討論，我們在雙方同意之下，決定今夏結束合作關係，在它出現之前，會方敦促球會上下續為歐聯及德甲爭取成績。」杜曹則回應道：「當然，我會繼續與我的教練團隊竭盡所能，以求取得佳績。」

50歲的杜曹去年3月底與拜仁簽約至2025年，取代當時被拜仁解僱的少帥拿高斯文，最終帶領球隊後上連續11年成為德甲盟主，又在去夏由熱刺引入前鋒哈利卡尼，而該名英格蘭隊「喼頓」現也暫以25球領前射手榜。然而，杜曹今季某些決定亦惹來球迷不滿，例如攻擊手湯馬士梅拿不時被貶為後備，以及將過往司職控球中場的甘美治拉後防守，更傳言後者上場負波琴後，曾與杜曹的副手發生衝突。

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