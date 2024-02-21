歐聯｜國米16強首回小勝馬體會　杜林基沙文齊掛彩　燕豪芬藉爭議12碼逼和多蒙特 (18:04)

國際米蘭為悼念昨日離世的球會和德國隊名宿布林美，此仗球員臂纏黑紗作賽。國米由以拿達路馬天尼斯伙拍馬古斯杜林攻堅，但後者疑因腳部受傷，下半場由34歲的博洛尼亞借將阿拿奧杜域入替，而馬德里體育會前鋒艾華路莫拉達則在54分鐘復出，與基沙文在前線衝鋒陷陣，卻受制於國米的嚴密防守，導致球隊交出18年來在歐聯首次攻門零中框的劣績。

基沙文其後在78分鐘因足踝受傷被換走，僅1分鐘後，此役一起錯失一些入球機會的拿達路馬天尼斯與阿拿奧杜域炮製全場唯一入球，前者射門被馬體會門將奧比歷擋出，阿拿奧杜域補射得手及終助國米以1：0勝出。兩軍賽前只曾在2010年歐洲超級盃交手一次，當時馬體會以2：0獲勝捧盃。

國米教練施蒙尼恩沙基說：「遺憾的是己隊在處於上風下只能小勝，令次回合肯定會十分艱辛。」「細恩」又暗示馬古斯杜林的受傷，勢將令入球希望轉到阿拿奧杜域，以及此仗末段才披甲的35歲鋒將阿歷斯山齊士身上。馬體會主帥施蒙尼則關注連續8次上陣「食白果」的基沙文的傷勢，並希望對方只是扭傷足踝。

同日另一仗多蒙特藉倒戈燕豪芬的翼鋒當耶爾馬倫在24分鐘打開紀錄，卻在56分鐘因隊友守將曉姆斯禁區內，攔截燕豪芬中場馬利克刁文被判12碼，惟從慢鏡所見，曉姆斯是先觸球後才與對手有輕微肢體接觸。燕豪芬終憑33歲中鋒盧克迪莊操刀射入逼和1：1完場。

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