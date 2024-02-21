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足球｜韓國內訌事件冰釋　李康仁赴英探班　孫興慜籲外界原諒 (16:14)

就早前被爆出韓國隊在亞洲盃期間內訌一事，隊長孫興慜今晨（21日）就事件開腔，他在個人Instagram撰長文呼籲原諒這名23歲鋒將之餘，也上載了與涉事主角李康仁赴英探班的合照。

孫興慜在帖文寫道：「在亞洲盃之後，李康仁已反省了自己的行為，並已向我及國家隊成員致歉；我在年輕時也犯過不少錯誤，但後來我在前輩身上學習並加以改善；現在我身為隊長及他（李康仁）的前輩，與隊友日後會更加照顧他，令他成為更好的球員。」31歲的孫興慜同時表示「自己在事件上處理得不太好」，並稱「避免球隊出現這種不愉快的情况，也是隊長職責」。他也指事件令李康仁承受不少壓力，並希望外界給予這位國家隊隊友改過機會。

李康仁也在Instagram就事件發文，並說已作出了「深切反省」，事實上自事件曝光以來，李康仁除了形象受損，據韓國網站《Allkpop》指其代言的連鎖炸雞店已將其宣傳品移走，而他有代言的電訊商KT及遊戲商Nexon亦收到不少投訴，隨時會與李康仁解約，更有權向這名韓國隊新星追討賠償。

事緣在一周前有媒體爆出，在韓國隊亞洲盃不敵約旦隊出局的前一晚，孫興慜不滿李康仁用膳後跟其他年輕球員匆忙趕赴打乒乓球，並批評各人行為，結果引發兩人衝突，孫興慜的手指更因而甩骱。隨後，韓國足總也證實事件，並在兩天後辭退時任主帥奇連士文。

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