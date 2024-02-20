美職｜美斯香港失場事件續發酵　內地代言白酒品牌產品下架 (17:31)

2018年由「萬人迷」碧咸牽頭成立的國際邁阿密，近年簽入不少老牌球星助陣，創會初期有阿根廷前國腳希古恩領銜，去年起則先後簽入多名前巴塞隆拿球星，包括球王美斯、布斯基斯、佐迪艾巴及蘇亞雷斯，惟新球季前的熱身賽之旅表現低迷，僅取1勝2和5負，新季首擊在主場面對季後賽常客的皇家鹽湖城備受考驗。

美職賽會日前以美斯作為宣傳新季廣告的「生招牌」，惟這名36歲阿根廷球王目前仍受本月初訪港未落場風波影響，繼早前在日本的記者會上回應事件後，昨日在微博亦重申當日缺陣因內收肌炎症感不適所致，澄清與政治無關。事實上美斯過往曾多次訪華，2014年10月更曾在北京向國家主席習近平致送個人的阿根廷10號戰衣，並寫上「送給尊敬的習近平先生，加油中國足球」，成為一時佳話；而其好朋友阿古路與習主席的自拍合照多年後仍被不少內地球迷重提。

不過在近期一眾正、負面輿論相交下，美斯在內地的代言品牌被不少網民要求與對方解約。而貴州白酒品牌「赤水河酒」今則下架含有其代言的商品，但廣告則未有刪除，據報雙方去年起簽下一紙每年2000萬人民幣合約。而目前仍與美斯有代言關係的內地品牌還有蒙牛及極兔速遞，據報分別代言費為每年5000萬及4000萬人民幣。

至於現時與美斯有合約在身的國際代言則包括Adidas、百事可樂、BitGet、實況足球系列、佳得樂、百威及萬事達卡等約20間企業，年收入共約6.5億美元（約50.8億港元）。而他現亦為沙特阿拉伯的旅遊大使，由2022年起3年合約總值2500萬美元（約1.95億港元）。

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