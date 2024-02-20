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英超｜鶴臣健康原因請辭　加斯拿落實接掌水晶宮　助教代領言和愛華頓　 (15:31)

水晶宮領隊鶴臣日前屢傳離任在即，今晨（20日）在英超作客愛華頓前終落實因健康原因卸下兵符，稱「離開好讓會方盡快任命新帥」。而該隊由助教柏德列麥卡菲代為領軍下，終被「拖肥」逼和1：1，賽後更如鶴臣所願，委聘奧地利籍的加斯拿掌帥。

僅在與愛華頓交戰前的數小時，76歲的鶴臣透過水晶宮發聲明，證實結束為時近11個月的第2次任期。他稱縱使該隊對其足球生涯非凡，「但考慮球會近期的處境，此時未雨綢繆可能是較謹慎的做法，因此我決定辭職，以便會方把今夏聘請的新領隊的計劃提前完成。」

水晶宮此戰由麥卡菲臨危受命掌帥，並憑佐敦艾休66分鐘的入球一度領先，惟終被敵軍的馬馬度奧拿拿在84分鐘頂破大門，作客與護級對手愛華頓賽和1：1。水晶宮賽後25戰25分排第15位，與降班區距離5分；今季因違反財政公平競爭條例被扣10分的愛華頓，則以較佳得失球差壓過盧頓，升上第17位暫時脫險。

而水晶宮賽後隨即確認新帥人選，由49歲的加斯拿走馬上任。加斯拿過去曾執教德甲的禾夫斯堡及法蘭克福，當中曾帶領後者勇奪2021／22年歐霸冠軍，惟去年聯賽僅獲第7名後提前一季離隊。他表示期待與新東家充滿才華的球員合作，並感受史靴斯公園球場熾熱的主場氣氛。

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