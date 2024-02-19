德甲｜10人拜仁隔9年首吞三連敗　8分落後利華古遜　高層證杜曹下仗續領軍 (18:32)

爭取德甲十二連霸的拜仁慕尼黑，自踏入去年12月後表現便跌跌碰碰，在聯賽既向法蘭克福及雲達不來梅稱臣，及後又作客吞利華古遜3蛋，加上在歐聯16強首回合受挫拉素更遭重創，令此役急需反彈，並藉穆斯亞拿在14分鐘打開紀錄。33分鐘，拜仁以上仗被逐的守將烏柏美卡奴入替觸傷腿筋的馬斯拉奧，僅5分鐘後便被波琴的日本隊前鋒淺野拓磨射入扳平，隊友中堅舒洛達碧克更在44分鐘得手，助球隊反超前2：1完結上半場。

下半場接戰至76分鐘，烏柏美卡奴在拜仁禁區內跳頂時向波琴中場史杜加批肘「兩黃一紅」兼輸12碼，史杜加親自操刀中鵠將比數拉開至3：1，拜仁箭頭哈利卡尼其後雖在87分鐘追回一球，但球隊終仍以2：3敗走，亦自2015年5月後首次三連敗，令這次返回家鄉比賽的拜仁中場哥列斯卡，以「像是永遠不會結束的恐怖片」來總結球隊近期頹勢。

拜仁教練杜曹賽後坦言：「此刻談蟬聯德甲冠軍不太現實。不過己隊上季一直保持信念和最終獲得回報，所以我們定會繼續努力。」球會行政總裁特利辛則表明，杜曹在下周日凌晨聯賽仍會領軍主場迎戰RB萊比錫……我們必須聚焦未來幾場比賽。」

此外，德國球迷為抗議德足總與私募基金的合資計劃，由月初開始便在包括此仗在內的多場聯賽比賽期間，將網球、假鈔和糖果等東西擲入場內，甚至曾有載着煙霧彈的遙控玩具車衝入球場奔馳，導致比賽多次需要暫停。

其他報道：NBA｜東岸211：186大勝西岸締明星賽最高得分紀錄 李拿特首膺MVP 占士盼在湖人戰至退役

其他報道：英超｜海倫起孖領曼聯挫盧頓取四連勝 連續6仗建功寫英超最年輕紀錄

其他報道：港超｜理文斥資近千萬建逾9000呎室內訓練基地助恢復 顏樂楓見證球隊發展感自豪