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NBA｜東岸211：186大勝西岸締明星賽最高得分紀錄　李拿特首膺MVP　占士盼在湖人戰至退役 (17:36)

NBA明星賽今早於印第安那溜馬主場甘布里吉球館上演，今屆回歸東、西岸交戰及4節各12分鐘的傳統賽制，最終東岸以211：186大勝西岸，不但成為歷來首次有球隊單場突破200分，亦同時刷新歷來最高總得分。是役攻入全場最高39分的李拿特，則首次獲膺明星賽最有價值球員（MVP）。

今屆東岸正選陣容有塔圖、「字母哥」安迪度高安普、李拿特、頂替安必特受傷空缺的艾迪比約，以及主場出戰的新星哈利布頓。西岸則由破天荒第20次入選的39歲「大帝」勒邦占士領銜，伙拍杜蘭特、約基治、盧卡當錫及首度擔正的基傑奧斯阿歷山大。

雙方今仗在場上合演三分大戰，不過西岸除了阿歷山大10投7中外，其餘隊友手感一般，全隊三分僅71投25中；反觀東岸4節均至少攻入50分之餘，全場三分97投42中，其中哈利布頓14投10中並貢獻32分，而昨日成功衛冕三分王的李拿特亦不甘後人，全場三分23投11中，包括末段射入一記半場三分球，攻入全場最高39分，終協助東岸以211：186大勝西岸，自2014年後再奪冠。

賽後李拿特力壓哈利布頓首度獲膺明星賽MVP，成為自1988年的「波神」米高佐敦後，史上第2名能在明星賽周末奪獎後，同屆取得明星賽MVP的球員。雖然李拿特在獲獎時被力撐哈利布頓的主場球迷「柴台」，場面尷尬，但他似未在意並為獲獎感榮幸道：「能與米高佐敦相提並論是榮耀，尤其要達成此成就非常困難。」

另外，今在明星賽僅上陣14分鐘攻入8分的勒邦占士，則在記者會上證實自己希望在洛杉磯湖人戰至退役，打破外界盛傳他有意傳會的傳聞，他表示：「我很高興能成為湖人的一分子，我在這裏度過了愉快的6年，雖然我還不知道自己能繼續在場上奔馳多久，但肯定的是我希望在此結束自己的球員生涯。」

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