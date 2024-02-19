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英超｜海倫起孖領曼聯挫盧頓取四連勝　連續6仗建功寫英超最年輕紀錄 (16:21)

曼聯今晨（19日）英超憑近期入球停不了的前鋒海倫早段梅開二度，作客2：1擊敗升班馬盧頓，取得聯賽四連勝，續進逼前四。海倫亦以21歲零14日之齡，成為英超史上最年輕球員連續6場聯賽建功。

海倫今仗僅37秒便把握對手回傳犯錯單刀破網，亦是「紅魔」今季單場最快入球，加上7分鐘他以心口將隊友阿歷真度加拿祖的窩利射門改變方向入網，協助曼聯以2：1險勝在14分鐘由卡頓摩里士追回一球的盧頓。紅魔賽後25戰44分續排第6，落後第4阿士東維拉及第5熱刺分別5分及3分，連同上月底的英格蘭足總盃第4圈，於各項賽事取得五連勝。

曼聯踏入2024年7場賽事錄得6勝1和保持不敗，海倫應記一功，這名21歲丹麥國腳經過首14場英超入球和助攻皆零，於聖誕節後迎來大爆發，近6場取得7個入球及2次助攻，而且僅11次射門，轉化入球率高達64%，包括今仗3射兩入；他亦以21歲零14日，成為英超史上最年輕球員連續6場有入球，此前記錄為紐卡素鋒將祖爾韋洛克的21歲零272天。

海倫賽後表示目前信心十足，稱從沒懷疑自己能力，「當無入球時是會有點沮喪，但我知道這只是時間問題，我熟悉隊友和了解他們的跑動後，就會變得更好」。領隊坦夏格形容這名今季新兵有堅強個性，能在壓力下踢出表現，「他有強大的自信，這正是曼聯前鋒所需，我相信他會繼續有入球」。

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