港超｜理文斥資近千萬建逾9000呎室內訓練基地助恢復　顏樂楓見證球隊發展感自豪 (13:33)

現居港超榜首的理文斥資近一千萬元在將軍澳開設一間室內訓練中心，啟用約一個月後，今早（19日）開放予傳媒參觀這個新基地，冀相輔相成協助球隊恢復等訓練。由理文創會加盟至今的副隊長顏樂楓稱，新設施落成會令他對成為球隊一分子更自豪及更受尊重，「有咁好環境下，自己責任感和感受會更大」。
理文今早舉行傳媒新春團拜暨參觀新啟用的室內訓練中心，中心位於將軍澳藍塘傲商場底層，面積逾9000呎，內設有健身器材、會議室、物理治療室、更衣室、冷熱水池及一塊人造草地等設施，離理文訓練場地的將軍澳足球訓練中心，步行約10分鐘距離，除了一隊亦會給青年軍使用，以及舉辦足球興趣班。理文主教練曾昭達表示，室內訓練中心將主要方便球員在操練後做恢復訓練或加操健身，或開會看分析片段等，「球員剛傷癒未出到訓練場時，如今在室內場做恢復訓練已足夠，隨時可用冷熱水池亦有助球員恢復」。
球會透露去年4月起租，裝修費約500萬元，連同租金耗資近1000萬元，有一定租約年期。理文會長李文恩透露，此前曾花數年時間覓地建訓練場，惟未能成事下，現改在鄰近訓練場地覓址建室內訓練基地，「不少國際球會都有自己的訓練基地，因為香港真的好難覓地，我們學唔哂就盡量去做，用現有配套再做好點，期望球隊表現有進一步提升」。他又稱這只是「開始」，「理文一直好希望貢獻香港足球，目標是成為代表香港的球隊，衝出香港參加不同亞洲賽，今季初（亞冠附加賽）我們只差一點（晉級），但每件事都有進步空間，stronger as one是球會格言，希望同心協力為香港足球盡一分力」。
由理文創會加盟至今近7年的中場顏樂楓稱，對見證球會落成室內訓練中心感受甚深，「會對成為球隊一分子更自豪、更上心，見證由在球場練完波就要走，去到現在有會址可浸冰做恢復，有咁好環境下，自己責任感和感受會更大」。曾效力傑志的他又稱不需比較兩隊設施，「唔好話追唔追上，最重要是球會一步一步發展，向好方向行緊」。
新加盟理文的港足後衞李毅凱稱，這室內訓練中心有物理治療房及健身設備齊全，對比賽頻密時或有傷在身的球員都有助恢復，並稱：「我住將軍澳，空餘時間又可方便過來加操。愈多本地球會有這些設施，球會更專業令球員表現更好，對香港足球是好事」。陣中愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞也讚中心規模不錯，「在歐洲不少球會也沒有這類設施，我認為這對香港球會來說已是頂級」。