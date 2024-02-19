港超｜理文斥資近千萬建逾9000呎室內訓練基地助恢復　顏樂楓見證球隊發展感自豪 (13:33)

理文今早舉行傳媒新春團拜暨參觀新啟用的室內訓練中心，中心位於將軍澳藍塘傲商場底層，面積逾9000呎，內設有健身器材、會議室、物理治療室、更衣室、冷熱水池及一塊人造草地等設施，離理文訓練場地的將軍澳足球訓練中心，步行約10分鐘距離，除了一隊亦會給青年軍使用，以及舉辦足球興趣班。理文主教練曾昭達表示，室內訓練中心將主要方便球員在操練後做恢復訓練或加操健身，或開會看分析片段等，「球員剛傷癒未出到訓練場時，如今在室內場做恢復訓練已足夠，隨時可用冷熱水池亦有助球員恢復」。

球會透露去年4月起租，裝修費約500萬元，連同租金耗資近1000萬元，有一定租約年期。理文會長李文恩透露，此前曾花數年時間覓地建訓練場，惟未能成事下，現改在鄰近訓練場地覓址建室內訓練基地，「不少國際球會都有自己的訓練基地，因為香港真的好難覓地，我們學唔哂就盡量去做，用現有配套再做好點，期望球隊表現有進一步提升」。他又稱這只是「開始」，「理文一直好希望貢獻香港足球，目標是成為代表香港的球隊，衝出香港參加不同亞洲賽，今季初（亞冠附加賽）我們只差一點（晉級），但每件事都有進步空間，stronger as one是球會格言，希望同心協力為香港足球盡一分力」。

由理文創會加盟至今近7年的中場顏樂楓稱，對見證球會落成室內訓練中心感受甚深，「會對成為球隊一分子更自豪、更上心，見證由在球場練完波就要走，去到現在有會址可浸冰做恢復，有咁好環境下，自己責任感和感受會更大」。曾效力傑志的他又稱不需比較兩隊設施，「唔好話追唔追上，最重要是球會一步一步發展，向好方向行緊」。

新加盟理文的港足後衞李毅凱稱，這室內訓練中心有物理治療房及健身設備齊全，對比賽頻密時或有傷在身的球員都有助恢復，並稱：「我住將軍澳，空餘時間又可方便過來加操。愈多本地球會有這些設施，球會更專業令球員表現更好，對香港足球是好事」。陣中愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞也讚中心規模不錯，「在歐洲不少球會也沒有這類設施，我認為這對香港球會來說已是頂級」。